La caída de la natalidad y el auge de la derecha radical

Estamos entrando en un ciclo en el que los votantes retiran su apoyo a los partidos de centroderecha y centroizquierda en beneficio de las fuerzas de la derecha radical. La nueva derecha valora como prioridad la necesidad de aumentar las tasas de fertilidad, mientras que la izquierda y la derecha liberal han tendido a considerar que tener o no tener hijos era una decisión individual en la que el Estado no debía inmiscuirse. Ahora se entra de lleno en la guerra cultural, y una de las causas sagradas del progresismo contemporáneo, ya que el objetivo es recuperar la familia tradicional.

Nadie más que la social democracia (centro izquierda) a abogado más por fomentar la natalidad. Sanidad y educación públicas, vivienda pública y ayudas directas y bonificaciones, conciliación laboral, permisos de paternidad etc...

Eso es compatible con defender el derecho de la mujer a la integración en el trabajo y tomar sus decisiones libremente.

El camino de la ultraderecha, es imponer valores tradicionales y de paso relegar a la mujer a su papel de madre, eliminar derechos laborales, recortar el gasto público y liberalizar aún más el mercado de la vivienda eliminando las restricciones al turismo.

Tendremos aún menos natalidad.
#4 Fomentar la vivienda pública? en España?
#6 "En Europa hay un fenómeno de fondo..."
#8 encurtido *
#4 Yo lo veo al revés. La gente que tiene más hijos a su vez tiene menor poder adquisitivo, menos tiempo libre, menos estabilidad, menos derechos laborales, etc. Salvo colectivos muy concretos de gente rica muy religiosa es la realidad tanto comparando países como la población dentro de un país occidental. Esto es una barbaridad que no planteo, pero si nos cargáramos las pensiones la gente tendría hijos porque así lo veían antaño, los hijos eran el patrimonio del futuro, no como ahora que son…   » ver todo el comentario
#4 La derecha no entiende nada y vive en un delirio permanente de universos paralelos ficticios que ella sola se guisa.y se come.
Menuda paja mental... Le han pagado por esta fumada a alguien estos del inmundo?!?!?! o_o
Propaganda.
#1 estás hablando de un medio que en 2015 mantenía que había sido eta el culpable del atentado de Atocha en 2004.... Y sigue teniendo lectores.
#1 Es una paja mental total de alguien que ha visto una correlación y no entiende nada más.

Ya desde 1930 se teoriza que cuando la clase media pierde posición muchos tienden a inclinarse al fascismo, (aquellos que ven el socialismo como una pérdida de estatus y a la vez necesitan algo que los una contra el gran capital)
Es la pérdida de poder adquisitivo de la clase media europea la que simultaneamente provoca un descenso de natalidad (por motivos obvios) y un giro al fascismo de cierta parte…   » ver todo el comentario
La nueva derecha valora como prioridad la necesidad de aumentar las tasas de fertilidad [...]

Las tasas de fertilidad de los blancos específicamente
¿Caída de la natalidad? Yo vivo en la isla de La Palma, Canarias, y ahora puedes ver mujeres embarazadas y niños pequeños en todas partes, sobre todo de gente inmigrante y musulmana, africanos, latinoamericanos, europeos (estos la mayoría son jubilados que vienen a residir aquí de forma permanente), asiáticos, o sea, de todas partes del mundo. Ya no puedes aparcar el Opel Corsa en ningún sitio porque hay más coches que personas y con las subvenciones y ayudas del Gobierno todo el mundo aquí se limpia el culo con billetes de 50 €, solamente se ve algún que otro pringado buscando comida en los contenedores de la basura, gente de la isla nacida en la isla y con padres, abuelos y bisabuelos nacidos en la isla.
No gracias, yo no soy un puto monstruo que trae un hijo para ser usado para la guerra o esclavizado para que un par de ricos puedan vivir la vida padre y seguir volando niñas. Ya ni te digo el terror que me da tener una hija, y que me la raptan para el "ocio" de estos putos demonios

La opción del diálogo murió hace tiempo, UnaBomber nos mostró el camino.

La opción del diálogo murió hace tiempo, UnaBomber nos mostró el camino.
Ahora mismo en España creo que no hay izquierda en ninguna parte, solamente partidos de centro derecha, derecha y ultraderecha. Los partidos de derecha dicen que son de derecha y hacen política de derecha... y también hay partidos supuestamente de izquierda, que dicen que son de izquierda, pero hacen política de derecha o ultraderecha. Por el ejemplo, el P$0€ para mí es de derecha y además totalmente monárquico, pijos de brotes verdes con buen rollo para la corrupción.
