La caída de la natalidad y el auge de la derecha radical

Estamos entrando en un ciclo en el que los votantes retiran su apoyo a los partidos de centroderecha y centroizquierda en beneficio de las fuerzas de la derecha radical. La nueva derecha valora como prioridad la necesidad de aumentar las tasas de fertilidad, mientras que la izquierda y la derecha liberal han tendido a considerar que tener o no tener hijos era una decisión individual en la que el Estado no debía inmiscuirse. Ahora se entra de lleno en la guerra cultural, y una de las causas sagradas del progresismo contemporáneo, ya que el objetivo es recuperar la familia tradicional.
Eso es compatible con defender el derecho de la mujer a la integración en el trabajo y tomar sus decisiones libremente.
El camino de la ultraderecha, es imponer valores tradicionales y de paso relegar a la mujer a su papel de madre, eliminar derechos laborales, recortar el gasto público y liberalizar aún más el mercado de la vivienda eliminando las restricciones al turismo.
Tendremos aún menos natalidad.
Propaganda.
Ya desde 1930 se teoriza que cuando la clase media pierde posición muchos tienden a inclinarse al fascismo, (aquellos que ven el socialismo como una pérdida de estatus y a la vez necesitan algo que los una contra el gran capital)
Es la pérdida de poder adquisitivo de la clase media europea la que simultaneamente provoca un descenso de natalidad (por motivos obvios) y un giro al fascismo de cierta parte… » ver todo el comentario
Las tasas de fertilidad de los blancos específicamente
La opción del diálogo murió hace tiempo, UnaBomber nos mostró el camino.