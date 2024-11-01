edición general
Cagar antes de competir mejora el rendimiento un 17%

Los resultados de la investigación concluyeron que "la defecación reduce la presión arterial sistólica de 115 a 111 mmHg y la diastólica de 65 a 61, mientras que el tiempo de esfuerzo hasta el agotamiento mejora de 1624 segundos (27 minutos) a 1902 (casi 32)". Además, "La defecación aumentó la sangre en la región prefrontal del cerebro y provocó una mejor oxigenación subombligo. De este modo se logra un mejor reclutamiento de unidades motoras a nivel cerebral".

comentarios
efectogamonal
Vas más 2/3kg ligero, eso sí se tie que notar {0x1f525}
LokoYo_
#1 Ademas de que dejas atras toda esa mierda
Antipalancas21
#2 Y el mal olor. xD
maspipinobreve
#1 Estos cagan más del kilo. {0x1f601}
frg
#1 ¿2/3 kg?, ¿haces mojones del tamaño de un recién nacido? o_o
Amperobonus
¿Me lo parece a mi o hoy hay mucho envio de mierda? :professor:
jonolulu
Depende, con diarrea corres más para llegar al baño
nopolar
#6 Y te propulsas a reacción.
frg
Menudo estudio de mierda. Una muestra realizada con un grupo de 15 no puede llevar a ninguna conclusión seria.
Feliberto
Normal, es lastre que sueltas
Otrebla8002
En mi caso mejoro el 45%, porque cada vez que hago me sorprendo a mí mismo.
vicvic
Que vulgaridad de titular..
Furiano.46
Y evitas cagarla en la competición en la que vayas a participar
Blackat
Un articulo que huele muy mal
