La cafeína natural es más efectiva que la cafeína sintética

Para la investigación, los científicos compararon una bebida compuesta de extractos de café, té, yerba mate y adaptógenos, como el eleuterocoloco, la rodiola y el chaga, con una bebida que contenía cafeína sintética y con un placebo. Constataron que, aunque ambos compuestos mejoraban la cognición y el estado de ánimo, la cafeína sintética tenía un pico inicial a los 30 minutos y luego disminuía o veía un ligero descenso a los 60 y 90 minutos, mientras que la cafeína natural tenía una mejora gradual del rendimiento que se mantenía más tiempo.

BastardWolf #1 BastardWolf
Y no sera que en la bebida natural habia mas sustancias haciendo sinergia con la cafeina?
Tendemos a pensar en los efectos de las sustancias de forma aislada, cuando en su presentacion natural van acompañadas de muchas otras
Gry #2 Gry
¿,sabían igual las bebidas?

Que hagan el estudio a doble ciego con café, café descafeinado y café descafeinado + cafeína sintética.
ur_quan_master #3 ur_quan_master
sin teticas todo es peor, dicen en Zaragoza
