La cafeína natural es más efectiva que la cafeína sintética

Para la investigación, los científicos compararon una bebida compuesta de extractos de café, té, yerba mate y adaptógenos, como el eleuterocoloco, la rodiola y el chaga, con una bebida que contenía cafeína sintética y con un placebo. Constataron que, aunque ambos compuestos mejoraban la cognición y el estado de ánimo, la cafeína sintética tenía un pico inicial a los 30 minutos y luego disminuía o veía un ligero descenso a los 60 y 90 minutos, mientras que la cafeína natural tenía una mejora gradual del rendimiento que se mantenía más tiempo.