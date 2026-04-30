El café hirviendo es desagradable

No entiendo qué necesidad hay de sufrir con un café. Son muchos los que se preguntan por qué las cafeterías acostumbran a servir el café hirviendo pero ningún artículo serio trata este tema. Puedes encontrarte varios artículos de puristas del café que te dirán que el café se sirve caliente, amargo, fuerte y espeso; otros van más allá y se atreven a dar un cifra: el café se sirve entre los 49 y los 60 grados y el agua se hierve a 90 grados; y otros, más sensatos te recordarán que las bebidas muy calientes producen verdaderos problemas para la salud que los puristas no tienen en cuenta: aumenta el riesgo de reflujo gastroesofágico, ERGE y esófago de Barrett, puede producir lesiones térmicas en la mucosa y predisponen a cáncer epidermoide de esófago.

El café es una excelente bebida, sólo pueden hablarse cosas buenas del café. Se puede consumir con seguridad hasta 200mg de cafeína al día (1 taza de café espresso o café con leche habitual tiene 80mg de cafeína) e incluso hay estudios que demuestran que ese dintel puede aumentarse hasta los 400mg siendo letales dosis de 5g o superiores. El café acelera el metabolismo, la actividad física y con ello disminuye el riesgo cardiovascular, tiene antioxidantes y más recientemente se ha demostrado que disminuye el riesgo de desarrollo de enfermedad de Parkinson y otras relacionadas. Por tanto, que vaya en contra de uno de los purismos del café no signifique que lo esté echando por tierra, ¡Faltaría más! Soy un defensor del café.

Pero por favor, servidme el café frío.

Sí, soy de los raros. Pido café con leche fría y las reacciones de los camareros son:

- ¿Cómo? (como si le hubiese pedido un plato típico de Papúa Nueva Guinea)

- ¡Un café con leche! (se te ha olvidado lo de fría)

- ¿Un café con leche tibia? (no, te he dicho fría)

- ¿Un café con leche fría o tibia? (la última vez que usé el adjetivo "tibia" fue en mi erasmus de 2013)

En definitiva, no nos podemos tomar el café muchos cuando nos los sirven a esas habituales temperaturas infernales. He pensado en muchas hipótesis:

- El café je aje ajín (tradición)

- El café se sirve caliente para que se atempere mientras te tomas la tostada.

- El café se sirve caliente porque la gente en realidad es masoquista, le gusta quemarse, el dolor y decir lo típico de "ay me espero un poco" (¡Pues claro! Como siempre ¿Es que no aprendes?).

Así mientras termino de escribir esta irrelevancia se habrá atemperado a una temperatura compatible con la vida el café con leche "fría" que acababa de pedir. Era esto o liarla en el bar.