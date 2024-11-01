edición general
Caen 8,5% las ventas de coches en China: mayor baja del año

Las ventas de automóviles en China cayeron un 8,5% interanual en noviembre, marcando su segundo mes consecutivo de descenso y la mayor caída en diez meses, según datos publicados por la Asociación China de Automóviles de Pasajeros (CPCA). El retroceso ocurre en medio del debilitamiento del impulso generado por las compras anticipadas motivadas por las ayudas gubernamentales que se retirarán o recortarán a finales de año. El mercado automovilístico más grande del mundo muestra un enfriamiento que los analistas consideran “anormal” para...

HeilHynkel #1 HeilHynkel
No es anormal, las marcas chinas se están matando entre ellas a base de bajar precios y los chinos que no son tontos no van a comprar hoy lo que pueden pillar mañana más barato.

Ya salió por aquí más veces .. hay como ciento y pico marcas de coches en China y seguramente en cinco años no queden ni diez. Ha pasado en Europa y en América, aunque más despacio.

Es el puto mercado. Y el chino es implacable entre ellos.
#2 guuilesmiz
#1 qué eficiente es todo en China. De 0 en chips a pro en pocos años, incluso meses. Con la IA igual. Con los coches eléctricos. Con las renovables. Y parece que allí sí pueden pagarse el alquiler los obreros, no como en la vieja Europa. Ese híbrido entre capitalismo-comunismo es mejor que el sueño fentalínico americano.
#5 yarkyark
#2 "Ese híbrido entre capitalismo-comunismo es mejor que el sueño fentalínico americano."

Prefiero como esta Europa sin ser nada del otro mundo que cualquiera de esos 2.
#3 parladoiro *
#1 China es actualmente un mercado malo para coches particulares, malo para los eléctricos, peores para los de combustión. No vas a poder entrar en zonas de bajas emisiones siempre, te puedes encontrar que un día o dos a la semana ya no puedas entrar con un eléctrico, lo que ya nunca podrás entrar con un coche a combustión. Se suma lotería de matriculas y otras estrategias anti-masificación.
Los coches particulares no son parte del plan de movilidad.
Virusaco #4 Virusaco
En algún momento tendrá que estabilizarse las ventas de coches en China. Es normal.

Salu3
