Caen 8,5% las ventas de coches en China: mayor baja del año

Las ventas de automóviles en China cayeron un 8,5% interanual en noviembre, marcando su segundo mes consecutivo de descenso y la mayor caída en diez meses, según datos publicados por la Asociación China de Automóviles de Pasajeros (CPCA). El retroceso ocurre en medio del debilitamiento del impulso generado por las compras anticipadas motivadas por las ayudas gubernamentales que se retirarán o recortarán a finales de año. El mercado automovilístico más grande del mundo muestra un enfriamiento que los analistas consideran “anormal” para...