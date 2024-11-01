edición general
Cae un entramado delictivo que pasaba la ITV en la estación de Ondara a vehículos con carencias técnicas

Un guardia civil y varios trabajadores de la estación se encuentran entre los detenidos.

devilinside #1 devilinside
El Agente de las FCSE no debía ser el más listo de su promoción si se pringaba sólo con esto. Con toda la droga que se pierde cuando la requisan
#3 tobruk1234
#1 Es curioso que no digan el rango, seguramente sea un oficial y por eso lo callan.
devilinside #4 devilinside
#3 Si fuese un oficial tendría mejores oportunidades de pillar
#2 paco_camps_2011
¿Quién roba a un ladrón tiene cien años de perdón? :troll:
