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Cae un cartero en Alicante por robar cartas de Pokémon y Magic: intentó venderlas al dueño que las esperaba

Cae un cartero en Alicante por robar cartas de Pokémon y Magic: intentó venderlas al dueño que las esperaba

Lo que parecía una racha de extravíos en el servicio postal de la Vila Joiosa era un plan de saqueo sistemático. La Guardia Civil ha detenido a un repartidor de 39 años que aprovechaba su puesto para desvalijar envíos de cartas coleccionables de gran valor. Entre ellas se encuentran piezas de series tan conocidas como Pokémon, Magic: The Gathering, Dragon Ball Super y Yu-Gi-Oh!. La investigación se inició cuando el acusado fue a una tienda especializada para vender parte del botín. El propietario del negocio reconoció de inmediato las cartas...

| etiquetas: cartero , vila joiosa , coleccionismo , pokémon , magic , dragon , yu-gi-oh
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1 comentarios
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Pertinax #1 Pertinax *
Habría que saber si estamos hablando de Correos o de cualquier otra empresa de mensajería, que de El Mundo, cualquier cosa por malmeter.
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menéame