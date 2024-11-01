El Cabildo de Tenerife permite al influencer Bolorino Armani entrar en la sala de control de la gestión de ermergencias para la borrasca Therese y emitir 2 horas de directo  

Chocantes son las imágenes con las que se ha levantado Tenerife debido a la borrasca Therese, y no por los estragos que haya podido ocasionar, sino por lo vivido en la sala de control del CECOPIN.Durante más de dos horas, el influencer recorrió a su antojo todas las salas grabando pantallas, anotaciones, tocando pizarras e interrumpiendo conversaciones mientras durante el directo se repetían bromas y chascarrillos entre el influencer, técnicos y la consejera, Blanca Pérez, en lugar de "divulgación de información de servicio público",