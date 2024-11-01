edición general
7 meneos
38 clics
El Cabildo de Tenerife permite al influencer Bolorino Armani entrar en la sala de control de la gestión de ermergencias para la borrasca Therese y emitir 2 horas de directo

El Cabildo de Tenerife permite al influencer Bolorino Armani entrar en la sala de control de la gestión de ermergencias para la borrasca Therese y emitir 2 horas de directo  

Chocantes son las imágenes con las que se ha levantado Tenerife debido a la borrasca Therese, y no por los estragos que haya podido ocasionar, sino por lo vivido en la sala de control del CECOPIN.Durante más de dos horas, el influencer recorrió a su antojo todas las salas grabando pantallas, anotaciones, tocando pizarras e interrumpiendo conversaciones mientras durante el directo se repetían bromas y chascarrillos entre el influencer, técnicos y la consejera, Blanca Pérez, en lugar de "divulgación de información de servicio público",

| etiquetas: cabildo , tenerife , coalición canaria , bolorino armani , emergencias , therese
5 2 0 K 58 actualidad
4 comentarios
5 2 0 K 58 actualidad
Fumanchu #3 Fumanchu
Me parece que Blanca Pérez debería ver a su amigo ruso dimitir.
1 K 26
Atusateelpelo #4 Atusateelpelo
(Sin haber visto nada ni conocer en profundidad el asunto)

No me parece mal que se haga participes a los ciudadanos de como se siguen y controlan emergencias climaticas (siempre que no se interrumpa ni se moleste, claro).
0 K 16
#1 mrM4
Una pena que no hubiera retransmitido desde El Ventorro :troll:
0 K 10
KoLoRo #2 KoLoRo
#1 Puedes llegar a arrepentirte de ver dicho documental :troll:
0 K 8

menéame