Las cabeceras de Vocento pierden ingresos por valor de 3 millones de euros en un año

El diario ABC logra en solitario unos ingresos de 55 millones de euros, mientras que el conjunto de suplementos y revistas rozan los 9 millones de euros. Una cifra que, en su conjunto, dista en casi 3 millones de euros la lograda en los nueve primeros meses de 2024
Dicho lo cual, si lo vas a hacer, debes hacerlo de forma justa, porque si le das dinero a quien habla bien de ti y deniegas lo mismo a quien habla mal de ti...pues parecería que...estás comprando los medios...
Con cerrar dos o tres centros de salud da para ello.
"El Plan de Medios de la Comunidad de Madrid es la estrategia oficial con la que la Comunidad distribuye sus campañas de publicidad entre prensa, radio, TV, digital, exterior, revistas, etc, con objetivo de informar e influir en la sociedad madrileña"
