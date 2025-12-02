edición general
Las cabeceras de Vocento pierden ingresos por valor de 3 millones de euros en un año

El diario ABC logra en solitario unos ingresos de 55 millones de euros, mientras que el conjunto de suplementos y revistas rozan los 9 millones de euros. Una cifra que, en su conjunto, dista en casi 3 millones de euros la lograda en los nueve primeros meses de 2024

HartzBaltz #3 HartzBaltz
En el País Vasco recibe varios millones de euros del Gobierno Vasco y aun así no hacen más que despreciar e insultar cualquier cosa de nuestra cultura. ¡Es una puñetera vergüenza!
#8 vGeeSiz
#3 verás si por mi fuera, no debería ningún gobierno pagar/mantener ningún negocio privado.

Dicho lo cual, si lo vas a hacer, debes hacerlo de forma justa, porque si le das dinero a quien habla bien de ti y deniegas lo mismo a quien habla mal de ti...pues parecería que...estás comprando los medios...
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
en Vocento han tenido que vender hasta su sede y todavía siguen sin salirles las cuentas. En lo que tiene que ver con la venta de ejemplares, el tercer trimestre del año ha dejado a las cabeceras de Vocento con un descenso del 4,4%. En este caso, el descenso de la difusión, que roza el 9%, no es compensado por el crecimiento de los ingresos de los suscriptores digitales, que aumentan un 6%.
Dragstat #4 Dragstat
#1 el objetivo primario no es ganar dinero, pero tienen que al menos poder subsistir, ona través de algún mecenas de la derecha o a base de más ayudas publicas indirectas.
XtrMnIO #5 XtrMnIO *
No pasa nada, el PP le da esos 3 millones del dinero público.

Con cerrar dos o tres centros de salud da para ello.
sotillo #2 sotillo
Ya lo pondrá el pp y Vox
autonomator #7 autonomator
#2 análisis de Marcelino Madrigal (@SoyMmadrigal) :
"El Plan de Medios de la Comunidad de Madrid es la estrategia oficial con la que la Comunidad distribuye sus campañas de publicidad entre prensa, radio, TV, digital, exterior, revistas, etc, con objetivo de informar e influir en la sociedad madrileña"

x.com/SoyMmadrigal/status/1995951299901489586
#6 bibubibu
Normal, basura panfletaria para cerebros planos y poco más.
