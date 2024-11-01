·
4
meneos
12
clics
BYD, el mayor fabricante de coches eléctricos del mundo, quiere entrar en la Fórmula 1
La marca china está tanteando varias opciones para entrar en el mundo de la competición automovilística, con el Gran Circo como primera opción.
byd
fórmula 1
3
1
2
5 comentarios
#4
Anfiarao
Spam sonrojante del abc
#0
tapate un poco
0
K
14
#1
Connect
Geely también lleva un año diciendo que quiere entrar. Desde luego para estas marcas si sería una buena campaña de promoción. Siempre y cuando los resultados acompañasen decentemente. Pero una mala actuación o un fallo gordo, y la reputación se va al garete en un tris. Es un paso delicado. Tan rápido puedes tocar el cielo como el barro.
0
K
12
#2
xyria
Muro de pago no poroso.
0
K
10
#3
no_soy_un_bot
Pues Aston Martin necesita sus baterias y si de paso tienen un motor que rule... es un Win/Win.
0
K
7
#5
tetepepe
Nuevas opoltunidades pala Felnando Alonso
0
K
7
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
