Se buscan personas aventureras para reavivar el rol de los 90

desde este refugio que es Rol de los 90, yo os convoco para reavivar juntos el fuego de los viejos manuscritos (...) En las ciudades de Coruña y Madrid. En estos dos Reinos se alzarán, primero, las nuevas mesas de consejo y aventura. Porque jugar presencial es la esencia de los juegos de rol. Y si no resides en estas nobles localizaciones, buscaremos opciones a través de la mágica red llamada Internet.

