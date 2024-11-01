edición general
Qué busca China al aprobar una ley de "unidad étnica" que impone la cultura Han

El gobierno chino ha sido acusado durante décadas de aplicar políticas represivas para someter a las minorías étnicas de China. Y este jueves, Pekín aprobó una nueva ley para promover la "unidad étnica" en el país que algunos temen que erosione aún más los derechos de esos grupos. Sobre el papel, la ley busca promover a través de la educación y la vivienda la integración entre los 56 grupos étnicos reconocidos oficialmente, dominados por los chinos Han.

carakola
Están montando una buena campaña de propaganda antiChina. Otra vez.
1
celyo
#1 No es algo que tampoco no se supiera, al final es lo que tiene el control único del partido, está bien para cierto planes a nivel general, pero tiendes a la uniformidad.
Pasaba como aquí con Franco con sus políticas de ir en busca de minorías.

Que EEUU sea terrible no convierte en bueno a China.
1
carakola
#2 Que china sea "güena" o mala no convierte en cierta la propaganda de la BBC.
0
aPedirAlMetro
#1 En Inglaterra históricamente se reprimió sistemáticamente el uso del galés y el gaélico a través de leyes (como las de 1536 y 1746) y castigos escolares, buscando la anglicanización. Hoy en las escuelas la educación es en inglés-

Pero qué mala China con su ley de "unidad étnica" que impone la cultura Han
(Y con esto no pretendo posicionarme, solo señalar la infinita hipocresía de la BBC, que hay detrás de esta burda propaganda)
0
plutanasio
La norma exige que todos los niños reciban enseñanza en mandarín desde temprana edad hasta el final de la escuela secundaria, en detrimento de las lenguas nativas de las minorías

Alguien puede estar en contra de esto?
1
aPedirAlMetro
#3 Las minorias con lenguas nativas
0
Mediorco
¡Que malos son los chiiiiinos! ¡Uuuy pero que maaalos!

¿No es EEUU los que tienen reservas de aborígenes americanos y básicamente impuso su cultura tras masacrarlos y exterminar los ecosistemas donde subsistían?
0
ur_quan_master
Se veía venir: estos chinos son unos racistas! como los moros!
0

