Qué busca China al aprobar una ley de "unidad étnica" que impone la cultura Han

El gobierno chino ha sido acusado durante décadas de aplicar políticas represivas para someter a las minorías étnicas de China. Y este jueves, Pekín aprobó una nueva ley para promover la "unidad étnica" en el país que algunos temen que erosione aún más los derechos de esos grupos. Sobre el papel, la ley busca promover a través de la educación y la vivienda la integración entre los 56 grupos étnicos reconocidos oficialmente, dominados por los chinos Han.