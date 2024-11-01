Qué busca China al aprobar una ley de "unidad étnica" que impone la cultura Han

El gobierno chino ha sido acusado durante décadas de aplicar políticas represivas para someter a las minorías étnicas de China. Y este jueves, Pekín aprobó una nueva ley para promover la "unidad étnica" en el país que algunos temen que erosione aún más los derechos de esos grupos. Sobre el papel, la ley busca promover a través de la educación y la vivienda la integración entre los 56 grupos étnicos reconocidos oficialmente, dominados por los chinos Han.
| etiquetas: china , han , ley
Pasaba como aquí con Franco con sus políticas de ir en busca de minorías.
Que EEUU sea terrible no convierte en bueno a China.
Pero qué mala China con su ley de "unidad étnica" que impone la cultura Han
(Y con esto no pretendo posicionarme, solo señalar la infinita hipocresía de la BBC, que hay detrás de esta burda propaganda)
Alguien puede estar en contra de esto?
¿No es EEUU los que tienen reservas de aborígenes americanos y básicamente impuso su cultura tras masacrarlos y exterminar los ecosistemas donde subsistían?