edición general
6 meneos
5 clics
¡Burlarse de la extrema derecha no es delito! Los Profes de Zaragoza: denunciados por VOX por un juego en las fiestas de Cincomarzada

¡Burlarse de la extrema derecha no es delito! Los Profes de Zaragoza: denunciados por VOX por un juego en las fiestas de Cincomarzada

Dos profesores en Zaragoza son acusados de delito de odio y amenazas por VOX y Abascal por un juego que denunciaba las ideas de odio de la ultraderecha en las fiestas de la Cincomarzada de 2025 en Zaragoza. La acusación apunta contra dos docentes y activistas por la educación pública el día antes de la huelga educativa del 19 y 20 de mayo. Una concentración el 18 de mayo a las 10.30h frente a los Juzgados de la Expo denuncia esta criminalización de la libertad de expresión y recuerda que “burlarse de la extrema derecha no es delito” .

| etiquetas: zaragoza , profesores , vox , extrema derecha , cincomarzada
5 1 0 K 74 politica
3 comentarios
5 1 0 K 74 politica
taSanás #1 taSanás
es un deber!
2 K 33
Kleshk #2 Kleshk
#1 y un derecho
0 K 12
The_Ignorator #3 The_Ignorator
Vaya con estos hombres fuertes para tiempos débiles, si no pasó nada con escopetas y se sienten dolidos con dardos de ventosa  media
0 K 10

menéame