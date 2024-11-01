¡Burlarse de la extrema derecha no es delito! Los Profes de Zaragoza: denunciados por VOX por un juego en las fiestas de Cincomarzada

Dos profesores en Zaragoza son acusados de delito de odio y amenazas por VOX y Abascal por un juego que denunciaba las ideas de odio de la ultraderecha en las fiestas de la Cincomarzada de 2025 en Zaragoza. La acusación apunta contra dos docentes y activistas por la educación pública el día antes de la huelga educativa del 19 y 20 de mayo. Una concentración el 18 de mayo a las 10.30h frente a los Juzgados de la Expo denuncia esta criminalización de la libertad de expresión y recuerda que “burlarse de la extrema derecha no es delito” .