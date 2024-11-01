El burka fue un señuelo: Vox redobla su cruzada contra el musulmán con la comida halal

Vox va a impulsar una "acción coordinada" para contrarrestar la "imposición" de los menús aptos para los musulmanes. Después de sendas polémicas durante el pasado verano por sus mociones para prohibir celebraciones musulmanas, y de que el Congreso tumbara este miércoles la iniciativa de Vox para vetar los velos islámicos integrales en espacios públicos, el partido de ultraderecha avanza con su agenda para, según ellos, defender "la cultura española", que pasa por atacar todo lo que tenga que ver con las costumbres de la comunidad musulmana.
Cuando Ayuso contrató a Telepizza para dar los menús escolares a Vox le pareció muy bien porque defendía la cultura y gastronomía española, y velaba por la alimentación saludable.
m.youtube.com/watch?v=Bo2ckXH1rNY
Pero eh, no les llames xenófobos o racistas, que se molestan
PD y que conste que la mentalidad de los taliban es la misma que la de Vox, pero en otras sociedades, de ahí que la odian en tanto en cuanto se odian a sí mismos)
No porque haya que ir contra los musulmanes, si no porque no se puede permitir que se sacrifiquen animales sin aturdir.
No obstante, nuevamente lo hacen mal. No hay que prohibir "la comida halal", hay que prohibir que se sacrifiquen animales sin aturdimiento, que lo incluye.
Es sensato que en ciertos espacios públicos (como ayuntamientos, comisarías, centros educativos, etc), no se permita ir con la cara tapada.
Pero tiene que ser prohibir "cosas de musulmanes", cosa que no es constitucional e irrelevante si permites ir con pasamontañas (por ejemplo).
Si se prohíbe el sacrificio sin aturdimiento, de facto se prohíbe matar toros así.
Pero eso, aún cuando dicen algo sensato, por el odio y el enfrentamiento, lo convierten en algo repugnante e ilegal (no se puede discriminar ropa por razones religiosas).
Pero es una excepción explícita, es decir, en una ley bien hecha, ponen excepciones culturales (que yo aborrezco).
Si hicieran la ley de aturdimiento, supongo que la pondrían también, que el PSOE hay cosas que no se atreve a tocar.
Pero soñar con que se hagan leyes bien hechas, sin poner excepciones aberrantes, es gratis.
Salvo que sea un gato, que tienes 7 intentos.
Es una manera de desviar dinero hacia la causa. Dinero público destinado a las religiones.
Justo lo que hace falta...
Y partidos políticos que, a falta de programas reales, basan sus estrategias en alimentar el odio y el miedo al "diferente", a las minorías mientras estrechan sus alianzas con los poderosos.
Y no partidos que se diferencian por su apoyo a la religión mayoritaria, o a las religiones minoritarias
No lo entiendo, se supone que los ateos somos un caladero de votos enorme
Eso es lo que son.