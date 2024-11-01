edición general
El burka fue un señuelo: Vox redobla su cruzada contra el musulmán con la comida halal

Vox va a impulsar una "acción coordinada" para contrarrestar la "imposición" de los menús aptos para los musulmanes. Después de sendas polémicas durante el pasado verano por sus mociones para prohibir celebraciones musulmanas, y de que el Congreso tumbara este miércoles la iniciativa de Vox para vetar los velos islámicos integrales en espacios públicos, el partido de ultraderecha avanza con su agenda para, según ellos, defender "la cultura española", que pasa por atacar todo lo que tenga que ver con las costumbres de la comunidad musulmana.

jonolulu #2 jonolulu *
En el partido ultra excusa esta iniciativa en el proyecto de real decreto que impulsa el Ministerio de Consumo "para el fomento de una alimentación saludable y sostenible en centros de titularidad pública".

Cuando Ayuso contrató a Telepizza para dar los menús escolares a Vox le pareció muy bien porque defendía la cultura y gastronomía española, y velaba por la alimentación saludable.

m.youtube.com/watch?v=Bo2ckXH1rNY

Pero eh, no les llames xenófobos o racistas, que se molestan
MasterChof #16 MasterChof *
#2 Sí, porque la pizza es cultura española 100%... como lo son las hamburguesas y el MC Donald, y Papá Noel y Halloween y los adosados de estética inglesa que asolan Andalucía y tantas otras cosas que no parece preocuparles a esta gentuza, solo una prenda (infame, nadie dice lo contrario) que no he visto en toda mi puta vida por ningún sitio en España.

PD y que conste que la mentalidad de los taliban es la misma que la de Vox, pero en otras sociedades, de ahí que la odian en tanto en cuanto se odian a sí mismos)
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
Aquí les tengo que dar la razón.

No porque haya que ir contra los musulmanes, si no porque no se puede permitir que se sacrifiquen animales sin aturdir.

No obstante, nuevamente lo hacen mal. No hay que prohibir "la comida halal", hay que prohibir que se sacrifiquen animales sin aturdimiento, que lo incluye.
Ludovicio #5 Ludovicio
#3 Pero es que quieren joder a los musulmanes, no tocar la tauromaquia.
mente_en_desarrollo #7 mente_en_desarrollo *
#5 Si. Hasta lo que es sensato, tienen que convertirlo en odio y enfrentamiento.

Es sensato que en ciertos espacios públicos (como ayuntamientos, comisarías, centros educativos, etc), no se permita ir con la cara tapada.
Pero tiene que ser prohibir "cosas de musulmanes", cosa que no es constitucional e irrelevante si permites ir con pasamontañas (por ejemplo).
jonolulu #8 jonolulu
#3 Lo de matar toros ya tal. Razón dice... xD
mente_en_desarrollo #10 mente_en_desarrollo
#8 Precisamente, por el toreo digo lo que digo.
Si se prohíbe el sacrificio sin aturdimiento, de facto se prohíbe matar toros así.

Pero eso, aún cuando dicen algo sensato, por el odio y el enfrentamiento, lo convierten en algo repugnante e ilegal (no se puede discriminar ropa por razones religiosas).
jonolulu #12 jonolulu
#10 La tauromaquia está fuera de la Ley de BIenestar Animal, por ejemplo
mente_en_desarrollo #14 mente_en_desarrollo
#12 Lo sé. No se podía esperar otra cosa del PSOE.

Pero es una excepción explícita, es decir, en una ley bien hecha, ponen excepciones culturales (que yo aborrezco).
Si hicieran la ley de aturdimiento, supongo que la pondrían también, que el PSOE hay cosas que no se atreve a tocar.

Pero soñar con que se hagan leyes bien hechas, sin poner excepciones aberrantes, es gratis.
Forni #9 Forni
#3 Actualmente hay certificados halal que permiten el aturdimiento del animal siempre que no mate al animal antes del sacrificio (está vivo, pero no está consciente).
mente_en_desarrollo #11 mente_en_desarrollo
#9 Lo que me sorprendería es algo que permita matar a un animal después de su sacrificio.

Salvo que sea un gato, que tienes 7 intentos.
DrEvil #18 DrEvil
#3 Una razón importante para prohibir todo lo "halal" es que para serlo se necesita que un chamán de esa superstición lo certifique. Y no lo hace gratis.
Es una manera de desviar dinero hacia la causa. Dinero público destinado a las religiones.

Justo lo que hace falta...
MasterChof #1 MasterChof *
Nada nuevo bajo el sol... así empezarían en sus comienzos el 3er Reich contra los judíos. Gentuza que se odia tanto a sí mismo que solo les hace un poco más "feliz" machacar y hacer sufrir a los más vulnerables...
Y partidos políticos que, a falta de programas reales, basan sus estrategias en alimentar el odio y el miedo al "diferente", a las minorías mientras estrechan sus alianzas con los poderosos.
Autarca #6 Autarca *
Ojala un partido ateo que intente sacar la religión de las instituciones, y deje de concederles privilegios

Y no partidos que se diferencian por su apoyo a la religión mayoritaria, o a las religiones minoritarias

No lo entiendo, se supone que los ateos somos un caladero de votos enorme
Top_Banana #13 Top_Banana
Racistas de mierda, salidos de las faldas del PP.

Eso es lo que son.
#4 Suleiman
Pues nada, en viernes Santo, un buen chuletón va a caer...
Glidingdemon #15 Glidingdemon
#4 te vas a esperar? Que sepas que para esa secta ya está prohibido comer carne, la cuaresma llaman a su Ramadán, sientete libre de hacerlo, por mi parte me cago en todas las religiones y me sobra mierda para el que quiera más.
#17 Zamarro
Donde quedaron esos dias de Abascal leyendo el Coran en una reunion con musulmanes hace años ...
