El burka fue un señuelo: Vox redobla su cruzada contra el musulmán con la comida halal

Vox va a impulsar una "acción coordinada" para contrarrestar la "imposición" de los menús aptos para los musulmanes. Después de sendas polémicas durante el pasado verano por sus mociones para prohibir celebraciones musulmanas, y de que el Congreso tumbara este miércoles la iniciativa de Vox para vetar los velos islámicos integrales en espacios públicos, el partido de ultraderecha avanza con su agenda para, según ellos, defender "la cultura española", que pasa por atacar todo lo que tenga que ver con las costumbres de la comunidad musulmana.