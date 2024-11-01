La burbuja 'veggie' se desinfla

El auge postpandemia termina y los vegetarianos 'puros' caen, mientras la carne artificial no termina de convencer. En el barrio de Bellas Vistas de Tetuán (Madrid), hace ya unos meses que una de las esquinas de la calle Topete no es la misma de siempre. El restaurante Ceres, que llevaba varias décadas sirviendo albóndigas de tofu, potaje de garbanzos y escalopines de seitán cerró hace menos de un año. Mientras, Logroño se acaba de quedar sin el único local vegano que había en la ciudad, reconvertido ya en una cafetería de especialidad. Y en Se
| etiquetas: burbuja , veggie , desinfla , vegetarianos , restaurantes
Lo que caera será la burbuja de "cosas que imitan a productos de carne pero no lo son sobre preciados para timarte".
Igual lo que hacen los veganos es comer cosas que no son carne como... No se... Verduras, fruta, legumbres? {Lol}
A los restaurantes puramente veganos es difícil llevar a gente "mixta" constantemente.
Como a cualquier otro restaurante de pura especialización.