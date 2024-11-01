edición general
3 meneos
36 clics
La burbuja 'veggie' se desinfla

La burbuja 'veggie' se desinfla

El auge postpandemia termina y los vegetarianos 'puros' caen, mientras la carne artificial no termina de convencer. En el barrio de Bellas Vistas de Tetuán (Madrid), hace ya unos meses que una de las esquinas de la calle Topete no es la misma de siempre. El restaurante Ceres, que llevaba varias décadas sirviendo albóndigas de tofu, potaje de garbanzos y escalopines de seitán cerró hace menos de un año. Mientras, Logroño se acaba de quedar sin el único local vegano que había en la ciudad, reconvertido ya en una cafetería de especialidad. Y en Se

| etiquetas: burbuja , veggie , desinfla , vegetarianos , restaurantes
3 0 0 K 35 actualidad
5 comentarios
3 0 0 K 35 actualidad
Torrezzno #1 Torrezzno
Quien lo iba a sospechar
0 K 20
#4 Pitchford
Aunque el veganismo sea lo más beneficioso para el medio ambiente y evite la cría en condiciones generalmente penosas de millones de animales, hay varios factores que disuaden a muchos practicantes potenciales y conducen al abandono de bastantes que lo han intentado: la necesidad de ser más cuidadosos con la dieta y los posibles suplementos necesarios para tomar las proteínas y micronutrientes necesarios, la atracción al paladar de los platos con productos animales, la dudosa conveniencia para…   » ver todo el comentario
0 K 17
ur_quan_master #3 ur_quan_master *
Los sucedáneos de carne son una forma de meter los ultraprocesados en la dieta vegetariana.
1 K 14
#2 DotorMaster
Lo de "vegano" es como la gente esta que se opera las orejas como si fuese un elfo, que dices... Pos weno.
0 K 11
Quorthon #5 Quorthon *
El titular es un poco tendencioso.
Lo que caera será la burbuja de "cosas que imitan a productos de carne pero no lo son sobre preciados para timarte".

Igual lo que hacen los veganos es comer cosas que no son carne como... No se... Verduras, fruta, legumbres? {Lol}

A los restaurantes puramente veganos es difícil llevar a gente "mixta" constantemente.

Como a cualquier otro restaurante de pura especialización.
0 K 6

menéame