·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8307
clics
¿Sabrías escribir correctamente estas diez frases?
7030
clics
Irán difunde foto de un militar calcinado de EEUU entre aviones derribados
10019
clics
Ayuso publica este tuit sobre Sánchez y la réplica de un investigador de Harvard no la vieron venir ni en Sol
5927
clics
Cuando los americanos (eeuu) finalmente ven cómo se vive en Europa
4362
clics
Fabricación de canicas de vidrio
más votadas
537
El abogado ultra SrLiberal me llama para exigirme que borre un tuit... y acaba eliminando 30.000
570
Volkswagen confirma que empezará a fabricar componentes para la “cúpula de hierro” de Israel
406
Las tropas EEUU recibieron la orden de "prepararse" para Irán, mientras las solicitudes de objeción de conciencia aumentan un 1.000% y crece el temor entre sus filas
478
Trump admite que envió armas a los manifestantes iraníes durante las protestas de principios de año
434
Políticos de EE.UU. llaman a Trump “loco desquiciado” por amenazar con crímenes de guerra
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
16
clics
Bukele: del terror de las pandillas al terror del Estado
El 36% de los capturados durante el estado de excepción no figuraban como pandilleros, según datos oficiales.
|
etiquetas
:
bukele
,
el salvador
,
terror
,
estado
,
pandillas
8
1
0
K
98
actualidad
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
1
0
K
98
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
laruladelnorte
Nayib Bukele, presidente de El Salvador, ha cambiado la Constitución de su país para instaurar la cadena perpetua. Lo ha hecho pocos días después de que un informe de juristas internacionales lo acuse de cometer crímenes de lesa humanidad.
Bukele,otro producto títere de los EEUU.
3
K
55
#3
woke
#2
y eso solo puede hacerlo occidente...
0
K
18
#1
HeilHynkel
Pero mira lo contentos que están los nazis de El Salvador ... si el del servicio les pide aumento de sueldo lo denuncian por pandillero y traen otro por menos dinero.
1
K
29
#6
IkkiFenix
*
#5
Ya, el problema es que cuando metan a ellos por error (o por criticar al gobierno, vete tu a saber) en una cárcel de esas junto a esas bestias pardas. Siempre hay que exigir unas mínimas garantías legales.
1
K
25
#4
IkkiFenix
Esa estadística es propia de un país bananero. Tal vez haya librado a El salvador de las pandillas, pero que precio...
0
K
16
#5
Ovidio
#4
Alnprecio de que ahora la gente puede salir sin miedo a la calle y al precio de tener una aceptación altísima entre la población.
0
K
10
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Bukele,otro producto títere de los EEUU.