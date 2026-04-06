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Bukele: del terror de las pandillas al terror del Estado

Bukele: del terror de las pandillas al terror del Estado

El 36% de los capturados durante el estado de excepción no figuraban como pandilleros, según datos oficiales.

| etiquetas: bukele , el salvador , terror , estado , pandillas
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6 comentarios
8 1 0 K 98 actualidad
#2 laruladelnorte
Nayib Bukele, presidente de El Salvador, ha cambiado la Constitución de su país para instaurar la cadena perpetua. Lo ha hecho pocos días después de que un informe de juristas internacionales lo acuse de cometer crímenes de lesa humanidad.

Bukele,otro producto títere de los EEUU.
3 K 55
#3 woke
#2 y eso solo puede hacerlo occidente...
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HeilHynkel #1 HeilHynkel
Pero mira lo contentos que están los nazis de El Salvador ... si el del servicio les pide aumento de sueldo lo denuncian por pandillero y traen otro por menos dinero.
1 K 29
IkkiFenix #6 IkkiFenix *
#5 Ya, el problema es que cuando metan a ellos por error (o por criticar al gobierno, vete tu a saber) en una cárcel de esas junto a esas bestias pardas. Siempre hay que exigir unas mínimas garantías legales.
1 K 25
IkkiFenix #4 IkkiFenix
Esa estadística es propia de un país bananero. Tal vez haya librado a El salvador de las pandillas, pero que precio...
0 K 16
#5 Ovidio
#4 Alnprecio de que ahora la gente puede salir sin miedo a la calle y al precio de tener una aceptación altísima entre la población.
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menéame