Un brutal caso de violación en Gijón: piden nueve años a un paquistaní por encerrar en una terraza a un hombre para violar a una discapacitada

La acusación pública sostiene que el procesado, de nacionalidad paquistaní y en situación irregular en España, invitó a la mujer y a un amigo de esta a su domicilio. Ya en la vivienda, sobre a las tres de la madrugada, el acusado habría llevado al acompañante a la terraza y lo habría dejado encerrado, sin posibilidad de volver a entrar. A continuación, se produjo la presunta violación.
| etiquetas: violación , gijón , discapacitada
El pan nuestro de cada día...
Llevan años hablando de racismo y islamofobia con todos los musulmanes sin importar su origen.
Pero ahora en canal Red te hablan de arabia Saudita, Qatar, etc. De que si sunies y chiies y mierdas así.
Total, que nos están ahora metiendo en los ojos que los paises musulmanes son una mierda, menos irán que es diferente.
A ver que dicen con esto.