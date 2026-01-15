edición general
Un brutal caso de violación en Gijón: piden nueve años a un paquistaní por encerrar en una terraza a un hombre para violar a una discapacitada

La acusación pública sostiene que el procesado, de nacionalidad paquistaní y en situación irregular en España, invitó a la mujer y a un amigo de esta a su domicilio. Ya en la vivienda, sobre a las tres de la madrugada, el acusado habría llevado al acompañante a la terraza y lo habría dejado encerrado, sin posibilidad de volver a entrar. A continuación, se produjo la presunta violación.

Expat_Guinea_Ecuatorial #5 Expat_Guinea_Ecuatorial
9 años solo? que chiste
Dakaira #2 Dakaira *
Una nueva noticia de un hombre violando a una mujer.
El pan nuestro de cada día...
#6 guillersk
El delito es encerrarlo en el balcón?
taSanás #1 taSanás
Uy, no-nacional? Auguro que es caso aislado, irrelevante, cansina…
Islamotransfeministe #3 Islamotransfeministe *
La podemia esta ahí en un dilema y bipolaridad épicos.
Llevan años hablando de racismo y islamofobia con todos los musulmanes sin importar su origen.
Pero ahora en canal Red te hablan de arabia Saudita, Qatar, etc. De que si sunies y chiies y mierdas así.
Total, que nos están ahora metiendo en los ojos que los paises musulmanes son una mierda, menos irán que es diferente.
A ver que dicen con esto.
MaRRaldo_1 #4 MaRRaldo_1
La solución para que no suba la extrema derecha es deportar a este tipo de seres.
