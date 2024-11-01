edición general
Brutal caída de Lindsey Vonn días después de romperse la rodilla: desgarradores gritos de dolor y evacuada en helicóptero

Buscaba firmar el mejor regreso de todos los tiempos y ha estado a punto de conseguirlo: a sus 41 años y nueve días después de haber sufrido una rotura de ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda, Lindsey Vonn buscaba este domingo su tercera medalla olímpica en los Juegos de invierno de Milán-Cortina, pero una brutal caída en su descenso ha acabado con su sueño. La tetracampeona del mundo salió con el dorsal 13 en busca de una gesta, con un reemplazo de titanio en su rodilla derecha y una grave lesión sin apenas tiempo de recuperación

| etiquetas: lindsey von , caída , esquí , descenso , juegos olímpicos , invierno
5 comentarios
#2 Pixmac
Muchos deportistas arriesgan su físico en la busca de ganar el mayor dinero posible. Arriesgó demasiado poco después de lesionarse y ahora habrá que ver si no tendrá secuelas toda su vida.
FueraSionistasdeMeneame #1 FueraSionistasdeMeneame
Era una locura que participara pero en estos deportes, obviamente, se está jugando mucha pasta por publicidad/imagen.
Veelicus #4 Veelicus
Ha sido mala suerte, se le ha quedado pillado el brazo en una de las banderas y eso la ha desestabilizado en el aire..
Raziel_2 #5 Raziel_2
#4 En el deporte de alto nivel, cuando un deportista tiene dudas comete errores.

Al final son los riesgos inherentes por ir siempre al limite, cuando se pierde la confianza, por haber sufrido una lesión reciente por ejemplo, los errores se multiplican.
EldelaPepi #3 EldelaPepi
¡Brutal caída!

Pues una caída con la mala suerte de romperse la rodilla.

Brutales son estas:
www.youtube.com/watch?v=4mVJ_ElmwnY
