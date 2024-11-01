Brutal caída de Lindsey Vonn días después de romperse la rodilla: desgarradores gritos de dolor y evacuada en helicóptero  

Buscaba firmar el mejor regreso de todos los tiempos y ha estado a punto de conseguirlo: a sus 41 años y nueve días después de haber sufrido una rotura de ligamento cruzado anterior en su rodilla izquierda, Lindsey Vonn buscaba este domingo su tercera medalla olímpica en los Juegos de invierno de Milán-Cortina, pero una brutal caída en su descenso ha acabado con su sueño. La tetracampeona del mundo salió con el dorsal 13 en busca de una gesta, con un reemplazo de titanio en su rodilla derecha y una grave lesión sin apenas tiempo de recuperación