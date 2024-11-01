edición general
8 meneos
28 clics
Brutal agresión a un árbitro de fútbol sala en Murcia: tres menores sancionados entre dos y cinco años

Brutal agresión a un árbitro de fútbol sala en Murcia: tres menores sancionados entre dos y cinco años

Tres jóvenes de 14 y 15 años propinaron una 'brutal paliza' a un árbitro de fútbol sala, que posteriormente interpuso una denuncia a la Policía.

| etiquetas: agresión , menores , futbol , arbitro , murcia
7 1 0 K 91 actualidad
3 comentarios
7 1 0 K 91 actualidad
Pertinax #1 Pertinax *
Ya no pueden jugar al fútbol, cachisenlamar.
Espero que la denuncia ante la policía tenga resultados contundentes.
0 K 17
Aokromes #3 Aokromes
espero que mientras lo mas cerca que esten de un campo de futbol sea limpiando letrinas.
0 K 10
Spirito #2 Spirito *
El deporte, salvo excepciones de disciplinas de defensa, es incompatible con la violencia.

El deporte y la violencia explícita son incompatibles.

Espero se aclare el asunto.
0 K 9

menéame