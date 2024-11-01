Bruselas frena el intento del PP de que la Justicia Europea revise el fallo del TC que anuló las condenas a Chaves y Griñán

La Comisión Europea da un varapalo a la Audiencia de Sevilla que, a instancias del partido de Juanma Moreno, suspendió las sentencias absolutorias del órgano español de garantías y elevó el caso ERE al Tribunal de la UE, que se declara “manifiestamente incompetente”
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Son dos políticos que me prepugnan, pero es que la condena no tenía lógica alguna.
Como ellos eran los presidentes cuando se cometían casos de corrupción, eran culpables...
Imaginaos si siguieran la misma doctrina con Aznar, que prácticamente TODOS sus ministros están en la cárcel por casos de corrupción o ahora con M. Rajoy que Montoro estaba vendiendo leyes...
Una locura.