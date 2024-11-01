Bruselas da luz verde para que Mars compre Kellanova, fabricante de Kellogg’s y Pringles

La Comisión Europea dio hoy su visto bueno para que Mars, proveedora de populares marcas de aperitivos como Snickers, Twix o M&M’s, adquiera Kellanova, fabricante de los cereales Kellogg’s o las patatas fritas Pringles. Bruselas abrió en junio la investigación por el temor a que la compra,aumentase el poder de negociación de esta última con los proveedores minoristas a los que podría obligar a pagar mayores precios. El Ejecutivo comunitario ha concluido no plantearía problemas de competencia por lo que la ha autorizado sin condiciones.