Bruselas da luz verde para que Mars compre Kellanova, fabricante de Kellogg’s y Pringles

La Comisión Europea dio hoy su visto bueno para que Mars, proveedora de populares marcas de aperitivos como Snickers, Twix o M&M’s, adquiera Kellanova, fabricante de los cereales Kellogg’s o las patatas fritas Pringles. Bruselas abrió en junio la investigación por el temor a que la compra,aumentase el poder de negociación de esta última con los proveedores minoristas a los que podría obligar a pagar mayores precios. El Ejecutivo comunitario ha concluido no plantearía problemas de competencia por lo que la ha autorizado sin condiciones.

Supercinexin
El Ejecutivo comunitario ha concluido no plantearía problemas de competencia

jajajaajjajja quéeee vaaaaa, para nada porfavor, pero cómo pueden pensar eso hombrededios naaaaah

jajaj
2 K 35
Andreham
Abrieron la investigación, cobraron los sobres, y cerraron la investigación.
1 K 20
nemeame
No plantearía problemas de competencia porque a este paso ya no va a quedar ninguna competencia  media
1 K 19
Cantro
¿"Patatas" fritas Pringles?

Estoy por votar errónea :troll:
0 K 11

