Bruselas concede a Moeve más de 200 millones para impulsar el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde en Huelva

La compañía resulta una de las principales beneficiarias de la convocatoria 2024 del Fondo de Innovación, en un momento clave para el proyecto.

La Comisión Europea concedió a Moeve una ayuda de 203 millones de euros para impulsar el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde en Huelva. La compañía recibe estos fondos como parte de un programa para tecnologías de cero emisiones netas con un presupuesto de 2.700 millones de euros.

El proyecto Onuba, que engloba a su vez al proyecto Luxia, dio su paso definitivo para convertirse en realidad después de que