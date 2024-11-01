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Bruselas concede a Moeve más de 200 millones para impulsar el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde en Huelva

Bruselas concede a Moeve más de 200 millones para impulsar el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde en Huelva

La compañía resulta una de las principales beneficiarias de la convocatoria 2024 del Fondo de Innovación, en un momento clave para el proyecto.
La Comisión Europea concedió a Moeve una ayuda de 203 millones de euros para impulsar el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde en Huelva. La compañía recibe estos fondos como parte de un programa para tecnologías de cero emisiones netas con un presupuesto de 2.700 millones de euros.
El proyecto Onuba, que engloba a su vez al proyecto Luxia, dio su paso definitivo para convertirse en realidad después de que

| etiquetas: bruselas , moeve , hidrógeno verde
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11 comentarios
3 1 0 K 38 Descarboniza
Comentarios destacados:    
ACEC #2 ACEC *
200 millones podrían usarse para financiar una tecnología real, como la fotovoltáica y no una quimera sin sentido. Por ejemplo, podrían regalar 50.000 instalaciones fotovoltáicas a 50.000 familias, o regalar 400.000 kits autoinstalables de balcón a familas con bono social, en lugar de engordar las arcas de una empresa privada para un proyecto que acabará en el mismo sitio que los muñecos de Curro de la Expo.
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sotillo #4 sotillo
#2 Ya, regalar… para que se las queden el Notario, la concejala, el arquitecto municipal y familia, que nos conocemos
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ACEC #5 ACEC *
#4 Perdón, he editado el mensaje mientras contestabas para adelantarme a mensajes como este. He llegado tarde. Primero que el arquitecto municipal cobra un sueldo fijo, haya o no movimiento de licencias y segundo que se puede poner kits autoinstalables sin requisitos administrativos.

Edit: vale, iba por otro lado tu comentario. En cualquier caso, ningún concejal tiene 400.000 familiares y amigos ;)
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Tkachenko #6 Tkachenko *
#2 la pasta no iría al bolsillo correcto, evidentemente ¬¬
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#7 El_dinero_no_es_de_nadie *
#1 #2 Cuando ni la fotovoltaica ni la termosolar eran una tecnología real se regalaron 150.000 millones en primas, y al final terminó siendo una tecnología real.

Porque pagar a 490 € el MWh generado no se puede decir que fuera una tecnología real en esa época.

¿Fué tirar el dinero?
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cenutrios_unidos #11 cenutrios_unidos
#7 El hidrógeno verde es una quimera. No lo digo yo, lo dice la física
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cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
200 millones a la basura.
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sotillo #3 sotillo
#1 No hombre no, verás como alguno del pp saca para unos áticos
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YSiguesLeyendo #8 YSiguesLeyendo *
ACLARACIÓN: es CEPSA, una petrolera, ni verde ni pollas, que es tan pobrecita que no tiene dinero propio para poner en marcha esta mierda y se ve obligada a arrastrarse por los pasillos de la UE para mendigar paguitas. qué asco!
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fraser #9 fraser
Moeve (anteriormente Cepsa) está controlada mayoritariamente por dos fondos de inversión internacionales. El accionista principal es Mubadala Investment Company, el brazo inversor del fondo soberano de Abu Dabi (aprox. 60-67%), y el segundo accionista es el fondo estadounidense The Carlyle Group (aprox. 37-38%)
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fraser #10 fraser
Y no es la primera ayuda: el año pasado recibió otros 300 milloncejos www.hidrogeno-verde.es/el-proyecto-onuba-de-moeve-en-huelva-recibe-300
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menéame