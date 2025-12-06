edición general
Bruno Cardeñosa: “En Donald Trump están las líneas fundamentales del nazismo”

Bruno Cardeñosa: “En Donald Trump están las líneas fundamentales del nazismo”

"las líneas fundamentales del nazismo están en la figura de Trump, menos el holocausto. El holocausto es una consecuencia de la ideología que evidentemente no se va a volver a repetir, pero la ideología es el básicamente básicamente la la misma, incluso con elementos muy similares. Ahora mismo en Estados Unidos hay 50.000 personas en centros de detención de origen extranjero, 50.000 personas esperando a volver a su país. Cada minuto, 16 personas de origen extranjero en Estados Unidos son detenidas con la única culpa de no haber nacido en EE.UU"

"Ahora mismo la corriente de pensamiento que tiene Trump es una corriente de pensamiento bastante similar a la que puede existir en algunos sectores en Italia o en algunos sectores en Alemania. En Alemania se ha convertido en segunda fuerza política una organización heredera del nazismo y, sin embargo, han sido apoyados por el presidente de Estados Unidos y por Elon Musk. En Estados Unidos se defendió y se apoyó y se financian movimientos como el de Orban en Hungría, se está organizando esa especie de ilustración oscura, esa especie de cuarto Reich en todo el mundo."
#1 la ilustracion oscura del neofascismo corpofeudal y el "laissez faire" a los ricos sembrado por los maldenominados "neoliberales" de reagan, nixon y thatcher.
pero que nacismo ni que niño muerto ...
Pequeñas matizaciones:
"50.000 personas esperando a volver a su país" -> Parece que es mentira, a algunos los mandan a paises que no son el suyo (cárceles de El Salvador)

"Cada minuto, 16 personas de origen extranjero en Estados Unidos son detenidas con la única culpa de no haber nacido en EE.UU"
también han detenido a indios americanos

Por cierto, evidentemente, no me constan esos datos, solo lo que dicen las noticias, que puede ser mentira. En cualquier caso, en mi mente, se parece bastante a los flashback del cuento de la criada
Vale, que Trump es un fascista de libro, pero dar crédito al magufo de Bruno Cardeñosa dice mucho del medio.
¡Quién lo hubiera dicho!
