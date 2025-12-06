Bruno Cardeñosa: “En Donald Trump están las líneas fundamentales del nazismo”

"las líneas fundamentales del nazismo están en la figura de Trump, menos el holocausto. El holocausto es una consecuencia de la ideología que evidentemente no se va a volver a repetir, pero la ideología es el básicamente básicamente la la misma, incluso con elementos muy similares. Ahora mismo en Estados Unidos hay 50.000 personas en centros de detención de origen extranjero, 50.000 personas esperando a volver a su país. Cada minuto, 16 personas de origen extranjero en Estados Unidos son detenidas con la única culpa de no haber nacido en EE.UU"