La broma de la IA se nos ha ido de las manos

Video de Lord Draugr sobre la posible burbuja de la IA.

#1 _102
Yo como informático que usa la IA intensivamente, cojo palomitas para leer vuestras opiniones. :popcorn:
