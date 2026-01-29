El británico Starmer con Xi Jinping. De repudiado a cortejado por los líderes occidentales

China ya no tiene emperador, ni estados tributarios. Pero eso no quiere decir que no haya cola para ser recibido en Pekín por Xi Jinping. El presidente chino acogía este jueves al premier británico Keir Starmer, dos días después de despedir al primer ministro finlandés, Petteri Orpo. No menos trascendental fue la visita de hace dos semanas del mandatario canadiense, Mark Carney -a quien precedió el jefe de gobierno irlandés, Micheál Martin- o la de presidente francés, Emmanuel Macron, el mes pasado.
Es evidente que Sánchez juega en otra liga en cuanto a visión estratégica, real politik y tendencias geopolícas mundiales.
"Xi Jinping tiene motivos para exhibir la más discreta de las sonrisas, tras su pose de esfinge. No en vano, han pasado solo seis meses desde que Ursula von der Leyen y António Costa acudieran a la cumbre China-UE con un catálogo de exigencias, un memorial de agravios y opiniones fuertes sobre asuntos internos. Fueron recibidos con el más exiguo protocolo y despedidos de la misma manera, el mismo día, como estaba pactado. Desde entonces, la acumulación de embestidas al orden internacional parecen haber desplazado el eje de rotación de la Tierra".