El británico Starmer con Xi Jinping. De repudiado a cortejado por los líderes occidentales

China ya no tiene emperador, ni estados tributarios. Pero eso no quiere decir que no haya cola para ser recibido en Pekín por Xi Jinping. El presidente chino acogía este jueves al premier británico Keir Starmer, dos días después de despedir al primer ministro finlandés, Petteri Orpo. No menos trascendental fue la visita de hace dos semanas del mandatario canadiense, Mark Carney -a quien precedió el jefe de gobierno irlandés, Micheál Martin- o la de presidente francés, Emmanuel Macron, el mes pasado.