Brian Berletic: EE. UU. prepara a Europa para una guerra con Rusia  

Brian Berletic es un exmarine estadounidense, autor, experto en relaciones internacionales y presentador de The New Atlas. Berletic analiza cómo Estados Unidos aplica una secuencia estratégica para derrotar a un adversario cada vez, con una división del trabajo que socava la seguridad de sus estados en primera línea. Europa se está preparando para una guerra con Rusia.
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Un buen ejemplo es cargarse el Nord Stream e insinuar que fueron los propios rusos
EEUU necesita una colonia en Europa de donde extraer recursos y vendernos su producción de mierda ya que sabe que no es competencia de China o de Rusia con los combustibles.
la mejor defensa es no apoyar de ninguna manera la creación de un ejercito europeo que sería dirigido por EEUU contra Rusia, como ahora están haciendo en Ucrania.
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El pacifismo de Sanchez no es más que una" actuación de Oscar" a las que nos tiene acostumbrados, mientras colabora con EEUU en sus guerras.
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