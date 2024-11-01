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Brian Berletic: EE. UU. prepara a Europa para una guerra con Rusia

Brian Berletic: EE. UU. prepara a Europa para una guerra con Rusia  

Brian Berletic es un exmarine estadounidense, autor, experto en relaciones internacionales y presentador de The New Atlas. Berletic analiza cómo Estados Unidos aplica una secuencia estratégica para derrotar a un adversario cada vez, con una división del trabajo que socava la seguridad de sus estados en primera línea. Europa se está preparando para una guerra con Rusia.

| etiquetas: eeuu , europa , rusia , china , guerra
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
XtrMnIO #2 XtrMnIO
"Prepara" es "empuja", no?
6 K 92
berkut #9 berkut
#2 Sip.

Un buen ejemplo es cargarse el Nord Stream e insinuar que fueron los propios rusos
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HeilHynkel #5 HeilHynkel
Lleva así al menos desde 2010. Otra cosa es que haya gente que no quiera verlo.

EEUU necesita una colonia en Europa de donde extraer recursos y vendernos su producción de mierda ya que sabe que no es competencia de China o de Rusia con los combustibles.
3 K 58
Cehona #4 Cehona
España está en la retaguardia, me veo del cobrador del Frac, cobrando el pase por el estrecho de Gibraltar.
1 K 25
Sacronte #1 Sacronte
Que se maten los alemanes que pa eso votan ultraderecha para que le jodan el estado del bienestar y comprar armamento.
2 K 20
#6 Pitchford
En cuanto acabe la guerra de Ucrania, espero que pronto, Europa tiene que intentar llegar a un acuerdo de buena vecindad con Rusia, que garantice el respeto de las fronteras actuales, cediendo en lo que sea necesario, siempre que no afecte a las medidas de seguridad en las fronteras. Por si acaso.
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#8 tierramar *
EEUU lleva décadas preparando una guerra contra Rusia, busca que la financiemos nosotros: de hecho, los 90.000 euros que han aprobado para la guerra de Ucrania, en realidad son para la guerra contra Rusia. Y que Europa ponga los muertos, para eso quieren un ejercito europeo,
la mejor defensa es no apoyar de ninguna manera la creación de un ejercito europeo que sería dirigido por EEUU contra Rusia, como ahora están haciendo en Ucrania.
www.meneame.net/story/plan-acabar-rusia-informe-rand-corporation-2019
www.meneame.net/story/impactante-documento-rand-corporation-como-ee-uu
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#10 tierramar *
EEUU anuncia inversiones récord en bases españolas para su guerra global www.meneame.net/m/actualidad/eeuu-anuncia-inversiones-record-bases-esp
El pacifismo de Sanchez no es más que una" actuación de Oscar" a las que nos tiene acostumbrados, mientras colabora con EEUU en sus guerras.
www.meneame.net/m/actualidad/operacion-orion-26-ejercicio-militar-euro
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Spirito #3 Spirito
No lo creo.
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Blackat #7 Blackat
Se sabe hace rato...el tema es que nadie envia a esos hijos de puta yankis a zurrir mierdas....
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menéame