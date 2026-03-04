edición general
3 meneos
7 clics
La brecha de género en pensiones alcanza el 41% en España, el segundo peor dato de la UE

La brecha de género en pensiones alcanza el 41% en España, el segundo peor dato de la UE

La desigualdad acumulada durante décadas en el mercado laboral se traduce hoy en una brecha del 41,1% en las pensiones de las españolas, una diferencia que según los expertos tardará todavía años en reducirse

| etiquetas: pensiones , economía , brecha de género , mercado laboral
2 1 1 K 32 actualidad
13 comentarios
2 1 1 K 32 actualidad
Comentarios destacados:    
neiviMuubs #3 neiviMuubs *
En el barrio de mis padres, un barrio obrero de Barcelona que se llenó con familias del resto de España en los 70, la profesión que más abundaba entre las madres de mis compañeros de generación era la de limpiadora para locales, y de algunas viviendas de ese y otros barrios. Demasiadas estaban cobrando en negro.

Ahora toda esa generación de señoras de familias humildes están obviamente en la tercera edad, muchas de ellas viudas, con una pensión escuálida porque o se aprovecharon de ellas o se…   » ver todo el comentario
4 K 44
#4 intotheflow
#3 Esas mujeres trabajaban por horas. El empleo del hogar estuvo en un régimen especial con condiciones muy precarias durante mucho timepo. No era obligatorio cotizar si se trabajaban menos de 20 horas a la semana. No es que se creyeran más listas que nadie, es que esto dejaba a muchísimas mujeres fuera del sistema. ¿A qué limpiadora vas a contratar? ¿A la que exige que pagues una cotización o a la que ni siquiera puede pedirla porque no le alcanzan las horas? Pues eso.
1 K 10
neiviMuubs #5 neiviMuubs
#4 lo sé, y la mayoría no tenian apenas opciones, pero conocí algunas que les dieron la opción de cotizar (de las que limpiaban en empresas) y dijeron que preferian no hacerlo, a veces porque tenian otro trabajo. Aún así siempre me pareció que se tiraban piedras sobre su tejado porque aquello era pan para hoy y hambre para mañana.
0 K 8
#6 intotheflow *
#5 Al menos has pasado de "toda esa generación"/"muchas" a reconocer que la mayoría no tenían opción de cotizar.
0 K 7
neiviMuubs #8 neiviMuubs
#6 Cuando he dicho "o se aprovecharon de ellas o se creyeron más listas que nadie por no pagar impuestos al cobrar", nunca he querido decir que el segundo grupo fuese mayoría.

Pero reconozco que se podría malinterpretar.
0 K 8
GeneWilder #7 GeneWilder
#1 Cómo le vas a dejar al feminismo sin un referente como Ana Patricia Botín y su ejemplo de mujer que rompe el techo de cristal.
1 K 20
#11 intotheflow
#7 ¿Por qué un caso de nepotismo podría ser considerado ejemplo de romper el techo de cristal? Más bien es un ejemplo de que ciertos apellidos funcionan como una llave maestra.
0 K 7
GeneWilder #12 GeneWilder
#11 El feminismo de cuarta ola se preocupa mucho de la paridad en los consejos de administración de las oligarquías capitalistas. Este es un ejemplo más.
0 K 10
#13 intotheflow
#12 Partiendo de una premisa falsa es muy fácil criticar lo que sea (falacia de hombre de paja).
Un caso de nepotismo no es un caso de mujer escogida para un consejo de administración por su méritos. Tampoco es relevante estadísticamente, pues no hay muchas Anas Botines en puestos directivos.
0 K 7
Cantro #2 Cantro
Las clases de estadística deberían ser obligatorias para toda la población
0 K 11
GeneWilder #10 GeneWilder
#2 Sobre todo para el lobby feminista.
0 K 10
aupaatu #9 aupaatu *
Pues a mí me comentaba unos meneantes, que las feministas reivindican su derechos como mujeres para conseguir la superioridad de la mujer en los derechos sociales y laborales,igual que el machismo ,porque ya tienen más derechos que los hombres.
Cosas de creer que los influencer de las derechas manejan datos y estadísticas,cuando la realidad es que venden su autoritarismo reaccionario , patriota de inmobiliaria y violento.
0 K 9

menéame