Los brasileños que viven en Portugal se mudan a España por el endurecimiento de las leyes de extranjería: "España está facilitando más las cosas"

Portugal está endureciendo sus políticas migratorias desde hace un tiempo. Por este motivo, brasileños que viven en el país están optando por trasladarse a España. "Los cambios en las leyes de inmigración en Portugal han dejado a mucha gente desesperada, especialmente a quienes pensaban mudarse allí o traer a su familia más adelante. Mientras tanto, España está facilitando las cosas para quienes quieren empezar de cero allí. Por eso se está produciendo este éxodo". Las leyes son menos restrictivas y el idioma es bastante parecido.