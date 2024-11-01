edición general
Brasil: Pix, el sistema de pagos gratuito que enfrenta a Donald Trump con Lula da Silva

PIX, el sistema de pagos digitales brasileño, rápido y gratuito, se ha vuelto increíblemente popular. Las gigantes Visa, Mastercard, PayPal y Apple están preocupadas por el éxito del sistema, que les arrebata clientes. Ahora la empresa brasileña ha despertado la ira de Donald Trump, quien afirma que Brasil perjudica injustamente a las empresas estadounidenses.

#2 Inno
Si funciona tan bien, el resto de países deberíamos seguir los pasos. Estoy de USA y su arrogancia hasta las pelotas.
cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
#2 No es solo arrogancia. Si EE.UU sigue por estos derroteros se va a caer a la mierda...y aunque solo sea por interés, no debe arrastrarnos.
HeilHynkel #1 HeilHynkel *
La parte cachonda:

EE.UU. dice que, al proteger los datos de los consumidores que recopila PIX, el gobierno brasileño perjudica a las empresas estadounidenses que usan esa información para tomar decisiones comerciales y desarrollar nuevos productos. “Esas firmas consideran estos datos cruciales”, afirmó Ignacio Carballo, consultor de Payments and Commerce, una firma de investigación. “Esto otorga gran poder al gobierno brasileño”.

Vamos, que no les dejan espiar y utilizar esa infomración en su beneficio. xD xD
#3 JanSolo
Como no me dejas robarte te amenazo con que te ¿mato?

Esto se parece mucho a un puto ladrón que te asalta a punta de navaja. EL capitalismo ya no oculta lo que siempre han sido, ladrones egoístas.
d5tas #6 d5tas
Libre competencia la que tengo aquí colgada.
