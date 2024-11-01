Brasil: Pix, el sistema de pagos gratuito que enfrenta a Donald Trump con Lula da Silva

PIX, el sistema de pagos digitales brasileño, rápido y gratuito, se ha vuelto increíblemente popular. Las gigantes Visa, Mastercard, PayPal y Apple están preocupadas por el éxito del sistema, que les arrebata clientes. Ahora la empresa brasileña ha despertado la ira de Donald Trump, quien afirma que Brasil perjudica injustamente a las empresas estadounidenses.
| etiquetas: pix , pagos , brasil , eeuu , espionaje
EE.UU. dice que, al proteger los datos de los consumidores que recopila PIX, el gobierno brasileño perjudica a las empresas estadounidenses que usan esa información para tomar decisiones comerciales y desarrollar nuevos productos. “Esas firmas consideran estos datos cruciales”, afirmó Ignacio Carballo, consultor de Payments and Commerce, una firma de investigación. “Esto otorga gran poder al gobierno brasileño”.
Vamos, que no les dejan espiar y utilizar esa infomración en su beneficio.
Esto se parece mucho a un puto ladrón que te asalta a punta de navaja. EL capitalismo ya no oculta lo que siempre han sido, ladrones egoístas.
