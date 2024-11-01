Brasil: Pix, el sistema de pagos gratuito que enfrenta a Donald Trump con Lula da Silva

PIX, el sistema de pagos digitales brasileño, rápido y gratuito, se ha vuelto increíblemente popular. Las gigantes Visa, Mastercard, PayPal y Apple están preocupadas por el éxito del sistema, que les arrebata clientes. Ahora la empresa brasileña ha despertado la ira de Donald Trump, quien afirma que Brasil perjudica injustamente a las empresas estadounidenses.