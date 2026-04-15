Boyero: "Me están pasando cosas raras. Estoy volviendo a salir contento del cine"

Carlos Boyero dejó esta semana en La Ventana del Cine una de esas confesiones poco habituales en su trayectoria. El crítico reconoció que algo está cambiando en su relación con las salas. "Me están pasando cosas, venturosamente, muy raras", dijo en antena. "En las últimas semanas recupero lo de ir al cine y salir contento". Una sensación que vinculó claramente a dos películas recientes: Un poeta y La Grazia.