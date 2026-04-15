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Boyero: "Me están pasando cosas raras. Estoy volviendo a salir contento del cine"

Boyero: "Me están pasando cosas raras. Estoy volviendo a salir contento del cine"

Carlos Boyero dejó esta semana en La Ventana del Cine una de esas confesiones poco habituales en su trayectoria. El crítico reconoció que algo está cambiando en su relación con las salas. "Me están pasando cosas, venturosamente, muy raras", dijo en antena. "En las últimas semanas recupero lo de ir al cine y salir contento". Una sensación que vinculó claramente a dos películas recientes: Un poeta y La Grazia.

| etiquetas: boyero , cine
6 2 0 K 82 cultura
6 comentarios
6 2 0 K 82 cultura
#2 davidvsgoliat
Fue a ver Torrente Presidente.
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Mltfrtk #5 Mltfrtk
#2 xD xD xD
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SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones
Habrá cambiado de camello.
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vviccio #1 vviccio
Está enamorado, es lo que tiene la primavera, que aproveche para revisionar al última de Almodóvar. :troll:
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Brill #4 Brill
Está superando un bache que ha durado décadas.
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menéame