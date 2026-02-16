edición general
Borja Cabezón, adjunto a la secretaría de Organización del PSOE, usó empresas falsas para no pagar impuestos

Borja Cabezón, secretario adjunto de este departamento desde julio de 2025 y también secretario de Transparencia y Acción Democrática de la Comisión Ejecutiva Federal del partido, “usó empresas falsas y testaferros costarricenses para eludir impuestos”, titula El Confidencial.

Sinfonico #1 Sinfonico
Según El Confidencial....y hasta aquí he leído
#2 atabey
#1 Pues con una captura de pantalla te monta el juez Peinado juicio para 4 añitos.
rutas #8 rutas
#2 Están los de Manos Limpias redactando la denuncia en una servilleta de cafetería.
#5 Onaj *
Si fuera tan fácil dejar de pagar impuestos como montar una SL en reino unido que hace de matriz lo habríamos hecho todos.

Yo trabajé en una empresa que por pagar menos impuestos hizo la sede en Malta. Pero aún así tuvo que montar allí una oficina y contratar a un trabajador.

Cuando los inversores quisieron meter dos millones de euros en esa empresa tuvieron que disolverla, volver a España y pagar lo que habían dejado de pagar porque no solo era inmoral sino que seguramente era ilegal.

Sí…   » ver todo el comentario
#4 Nasser
Gilipolleces
Nómada_sedentario #10 Nómada_sedentario
El leído el artículo de ElConfidencial y efectivamente, creen que han descubierto la pólvora pero creo que no han descubierto nada.
Primero, no indican lo que facturaban las empresas "con testaferros", dato crucial. No tiene mucho sentido hacer un entramado para por ejemplo una facturación anual de 200k eur (ojo, facturación, no beneficios). Además, juega con certezas y de ahi infiere (supone) los datos relevantes. MAL. El artículo se podia haber presentado de otra forma, y no dando por supuesto que Borja Cabezón realizó un entramado para defraudar.
Pero no, es el confidencial. Otro intento de cercar a Pedro Sánchez como hicieron dando la turra con su esposa.
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
baia baia :popcorn: :popcorn:
FunFrock #6 FunFrock
Es que... la corrupción solo se puede denunciar en El Diario, así que si tenemos q ver publicada la corrupción del PSOE, nos podemos quedar tranquilos q no va a salir.

Vamos chicos, a bloquear cualquier noticia de corrupción socialsita. Que no salió la noticia ni cuando entró la UCO en la sede de Ferraz!!
CharlesBrowson #7 CharlesBrowson
#6 es que tambien hay que plantearse, cuantos "indirectamente" se benefician de la corrupcion extendida, creemos que es el jerifalte de turno, pero por debajo...mucha gente vive decentemente sin pegar palo al agua alimentandose del esmegma corrupto, y mas de uno habra por aqui
SerVicius #9 SerVicius
Os imaginais que la burguesia española se carga de verdad al PsoE? No puede ser, no? Es un mal necesario, tiene sus oscuros para chantajearles. Necesitan un enemigo docil.
Matan al psoe y algo vendra despues y se les podria ir de las manos. Un "Queremos" con rufian y delgado de punta de lanza no lo pueden consentir.
Eso o un buen hayuntamiento a echenique, borrado de cuentas y a seguir
