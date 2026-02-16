Borja Cabezón, adjunto a la secretaría de Organización del PSOE, usó empresas falsas para no pagar impuestos

Borja Cabezón, secretario adjunto de este departamento desde julio de 2025 y también secretario de Transparencia y Acción Democrática de la Comisión Ejecutiva Federal del partido, “usó empresas falsas y testaferros costarricenses para eludir impuestos”, titula El Confidencial.
| etiquetas: corrupción , psoe , borja cabezón
Yo trabajé en una empresa que por pagar menos impuestos hizo la sede en Malta. Pero aún así tuvo que montar allí una oficina y contratar a un trabajador.
Cuando los inversores quisieron meter dos millones de euros en esa empresa tuvieron que disolverla, volver a España y pagar lo que habían dejado de pagar porque no solo era inmoral sino que seguramente era ilegal.
Primero, no indican lo que facturaban las empresas "con testaferros", dato crucial. No tiene mucho sentido hacer un entramado para por ejemplo una facturación anual de 200k eur (ojo, facturación, no beneficios). Además, juega con certezas y de ahi infiere (supone) los datos relevantes. MAL. El artículo se podia haber presentado de otra forma, y no dando por supuesto que Borja Cabezón realizó un entramado para defraudar.
Pero no, es el confidencial. Otro intento de cercar a Pedro Sánchez como hicieron dando la turra con su esposa.
Vamos chicos, a bloquear cualquier noticia de corrupción socialsita. Que no salió la noticia ni cuando entró la UCO en la sede de Ferraz!!
Matan al psoe y algo vendra despues y se les podria ir de las manos. Un "Queremos" con rufian y delgado de punta de lanza no lo pueden consentir.
Eso o un buen hayuntamiento a echenique, borrado de cuentas y a seguir