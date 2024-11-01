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Y a los del «boom católico»… ¿dónde los vamos a meter? Lo que acaba de vivir un sacerdote en Francia

Y a los del «boom católico»… ¿dónde los vamos a meter? Lo que acaba de vivir un sacerdote en Francia

"El 'boom' es tan real. No deja de llegarnos a la parroquia gente destruida que quiere bautizarse y no sabemos qué hacer. Son decenas y decenas, y de perfiles muy distintos. Yo me digo aquello de Isaías: '¿de donde me han venido todos estos hijos?'… Y, encima... ¡sin estar haciendo nada para atraerlos! Porque, a pesar de todo, siguen viendo algo genuino en la Iglesia".

| etiquetas: boom católico , iglesia , religión , bautizo , fieles
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9 comentarios
7 0 2 K 69 actualidad
Cuñado #1 Cuñado
Y, encima... ¡sin estar haciendo nada para atraerlos!

En eso hay que darle toda la razón.
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Asimismov #2 Asimismov
#1 ni que fuesen imanes.
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EvilPreacher #5 EvilPreacher
Ya lo decían los Jedi de Lucke y del mismísimo Anakin (que tenía 9 años), que eran demasiado mayores para meterlos en su iglesia. Los prefieren más tiernos.
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#6 luckyy
Un mentiroso que no sabe que es pecado
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#4 j-light
Lo volveré a decir porque el tiempo parece que le está dando algo de razón a Don Dalmacio Negro Pavón, que en paz descanse. La Europa ideológica a fracasado, como fracasó la URSS ideológica y la USA ideológica, y solo que lo que había antes de eso: la religión. Cristianismo Ortodoxo en Rusia, Catolicismo en Europa.

En USA seguirán igual de jodidos, porque ya les está pasando pero su religión no salva, hunde más.
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Cuñado #7 Cuñado
#4 Madreee, qué manera de desvariar :shit:
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#9 j-light
#7 Opiniones :-D
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uyquefrio #3 uyquefrio
Raveros de mañaneo en busca de agua y va este cabrón y se pone a bautizarlos. :troll:
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#8 Stringerthanks
Mi amigo de juergas siempre me decía lo mismo a la hora de volver a casa por la mañana: Vamos a misa, allí dan vino!
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menéame