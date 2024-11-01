Y a los del «boom católico»… ¿dónde los vamos a meter? Lo que acaba de vivir un sacerdote en Francia

"El 'boom' es tan real. No deja de llegarnos a la parroquia gente destruida que quiere bautizarse y no sabemos qué hacer. Son decenas y decenas, y de perfiles muy distintos. Yo me digo aquello de Isaías: '¿de donde me han venido todos estos hijos?'… Y, encima... ¡sin estar haciendo nada para atraerlos! Porque, a pesar de todo, siguen viendo algo genuino en la Iglesia".