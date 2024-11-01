Los bomberos de Cantabria rescatan a un cisne que se había caído  

Durante la jornada del sábado, los bomberos del Gobierno de Cantabria realizaron un rescate en Treto, localidad perteneciente al municipio de Bárcena de Cicero, donde un cisne había caído por un talud con una altura aproximada de cinco metros. Empleando una autoescala, los bomberos pudieron alcanzar y capturar al cisne, que posteriormente fue liberado en la marisma y se encontraba en buen estado, según informó el Servicio de Emergencias 112 Cantabria.