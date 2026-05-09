Los bomberos alertan sobre cómo cargas el móvil podría incendiarse sin que te des cuenta y quemar tu casa

En España se ha registrado un incremento notable en el uso de dispositivos electrónicos y vehículos de movilidad personal en los últimos años. Este fenómeno conlleva una mayor dependencia de las baterías de iones de litio que alimentan nuestros teléfonos, patinetes y bicicletas eléctricas diarias. El almacenamiento de energía en estos pequeños dispositivos ha facilitado nuestra rutina pero también introduce nuevos riesgos estructurales en el hogar. Un manejo inadecuado de estos elementos durante su proceso de carga puede provocar accidentes.