Por qué los bombardeos aéreos no bastan para acabar con el régimen iraní

La intensa campaña aérea de Estados Unidos e Israel ha golpeado con dureza la infraestructura y el liderazgo del país persa, pero no ha supuesto su colapso. De la misma forma que ha sucedido con otros conflictos, sin operaciones terrestres este castigo puede reforzar la cohesión interna
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Quién cojones se han creído que son esos dos degenerados jiñados por Satán en la Tierra para decidir quién es malo y quién es bueno.
Esperemos que duren poquísimo y queden como lo que son: un salpicón de diarrea líquida en las, sin ellos dos preciosas, páginas de la Historia de la Humanidad.