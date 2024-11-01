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Por qué los bombardeos aéreos no bastan para acabar con el régimen iraní

Por qué los bombardeos aéreos no bastan para acabar con el régimen iraní

La intensa campaña aérea de Estados Unidos e Israel ha golpeado con dureza la infraestructura y el liderazgo del país persa, pero no ha supuesto su colapso. De la misma forma que ha sucedido con otros conflictos, sin operaciones terrestres este castigo puede reforzar la cohesión interna

| etiquetas: guerra de irán , estados unidos , bombardeos
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5 comentarios
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Supercinexin #1 Supercinexin
Porque son dos locos genocidas que se creen que todo se arregla lanzando bombas, literalmente se lo creen, uno con un país de doscientos putos años y el otro una colonia de mierda inventada hace menos de cien, frente a un pueblo, el Persa, con miles de años de Historia.

Quién cojones se han creído que son esos dos degenerados jiñados por Satán en la Tierra para decidir quién es malo y quién es bueno.

Esperemos que duren poquísimo y queden como lo que son: un salpicón de diarrea líquida en las, sin ellos dos preciosas, páginas de la Historia de la Humanidad.
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Aokromes #2 Aokromes
#1 lo peor, es que estan usando IAs que no descartan el uso nuclear para "solucionar" el conflicto, se nota que no les hicieron "ver" juegos de guerra.
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Gry #3 Gry *
¿Si Irán bombardeara una escuela en los EEUU matando a más de 100 niños cual sería la reacción en los EEUU, destituir a Trump o atacar a Irán? :-P
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Bolgo #4 Bolgo
El corrupto netanyahu está a la altura de los grandes genocidas históricos, la sociedad israelí adormecida, adoctrinada y pasiva es cómplice. Se acusa a Iran de ser un régimen teocrático; lo cual es cierto, pero no menos es Israel, me viene a la cabeza una canción de los clash…
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Ed_Hunter #5 Ed_Hunter
Los bombardeos no lo lograron ni con los ingleses ni con los alemanes ni con los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, ni lo lograron en Irak ni en Serbia, ni en Libia, ni en Siria... Siempre hizo falta intervención terrestre de algún tipo.
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menéame