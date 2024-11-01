edición general
El BOE publica un cambio importante para los ciclistas que les impedirá la circular por donde, hasta ahora, lo hacían de forma habitual

La normativa española vigente obliga a los ciclistas en vías interurbanas a circular por el arcén derecho cuando este exista y sea practicable. Si el arcén no existe o no es seguro (por estrecho o en mal estado), el ciclista debe usar la parte imprescindible de la calzada. Sólo en descensos prolongados con curvas, y siempre que sea seguro, el Reglamento permite abandonar el arcén y ocupar la parte de la calzada necesaria. En autopistas está prohibido circular en bicicleta, mientras que en autovías los mayores de 14 años sí pueden usar el arcén.

4 comentarios
#3 EISev *
En la práctica, esto significa que donde antes había arcén se podría construir un carril bici segregado, aprovechando ese espacio. El BOE señala expresamente: “podrán disminuirse o suprimirse los arcenes preexistentes, justificando que no se perjudican las condiciones de seguridad viaria o la adecuada explotación de la carretera”.

Cada caso deberá evaluarse técnicamente: si, por ejemplo, al eliminar el arcén se verían comprometidas las paradas de emergencia o la visibilidad, la medida no

#1 A_S
Ya no pueden circular por donde les sale de los cojones :troll:
aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro *
#1 Buen troleo, si no fuera porque no te has leído la noticia... :roll:

"algunos ciclistas temen que, al sustituir el arcén por un carril bici, se entienda como obligatorio usarlo, limitando su derecho a circular por la calzada según el RGC. Por ahora, la ley no obliga explícitamente a tomar el nuevo carril bici; simplemente reordena el espacio disponible."
#4 Druhftgckgtki
#2 cosas absurdas, tienes un carril bici hecho para las bicis y vas por la carretera, molestando y poniendo en riesgo tu vida y la de los conductores
