El BOE publica un cambio importante para los ciclistas que les impedirá la circular por donde, hasta ahora, lo hacían de forma habitual

La normativa española vigente obliga a los ciclistas en vías interurbanas a circular por el arcén derecho cuando este exista y sea practicable. Si el arcén no existe o no es seguro (por estrecho o en mal estado), el ciclista debe usar la parte imprescindible de la calzada. Sólo en descensos prolongados con curvas, y siempre que sea seguro, el Reglamento permite abandonar el arcén y ocupar la parte de la calzada necesaria. En autopistas está prohibido circular en bicicleta, mientras que en autovías los mayores de 14 años sí pueden usar el arcén.
Cada caso deberá evaluarse técnicamente: si, por ejemplo, al eliminar el arcén se verían comprometidas las paradas de emergencia o la visibilidad, la medida no
"algunos ciclistas temen que, al sustituir el arcén por un carril bici, se entienda como obligatorio usarlo, limitando su derecho a circular por la calzada según el RGC. Por ahora, la ley no obliga explícitamente a tomar el nuevo carril bici; simplemente reordena el espacio disponible."