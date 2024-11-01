El BOE publica un cambio importante para los ciclistas que les impedirá la circular por donde, hasta ahora, lo hacían de forma habitual

La normativa española vigente obliga a los ciclistas en vías interurbanas a circular por el arcén derecho cuando este exista y sea practicable. Si el arcén no existe o no es seguro (por estrecho o en mal estado), el ciclista debe usar la parte imprescindible de la calzada. Sólo en descensos prolongados con curvas, y siempre que sea seguro, el Reglamento permite abandonar el arcén y ocupar la parte de la calzada necesaria. En autopistas está prohibido circular en bicicleta, mientras que en autovías los mayores de 14 años sí pueden usar el arcén.