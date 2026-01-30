edición general
De la boca al corazón: así es la relación entre la placa dental y la arterial

Una nueva declaración científica de la Asociación Americana del Corazón, publicaba en la revista Circulation, detalla cómo la salud bucal puede afectar a la cardiovascular. Una relación que ya se conocía, pero de la que cada vez existe más evidencia: la enfermedad de las encías se asocia con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica (acumulación de placa en las arterias), principal causa de muerte a nivel mundial y que se atribuye a afecciones como infartos, ictus y enfermedad arterial periférica.

NPCMeneaMePersigue
Dejé refrescos y las placas disminuyeron bastante, combinado con vitamina C, B y magnesio
ElBeaver
Pillarse un kit de dentista y rascarla
