Tras seis años de derrotas, una de las hijas de fallecidos en residencias gana una disputa contra el Gobierno de Ayuso

Hace casi seis años de los sucesos de la pandemia en las residencias de Madrid y desde entonces los hijos de los fallecidos han acumulado una derrota tras otra. Por eso, este viernes a las 11.09 María de Álvaro tenía poca fe cuando recibió un SMS alertándole de que tenía una notificación de la Consejería de Hacienda madrileña. Sabía que debía de ser la respuesta a una disputa pendiente por un asunto que le llena de rabia y pena. La Comunidad de Madrid le reclamaba la deuda por los últimos días que su padre vivió en la residencia pública del Ens

soberao
Se puede leer en modo lectura.
Kantinero
Felicidades María, cuidado, pasas a la lista negra del PP, no son buena gente
DonaldBlake
#3 Ya estarán buscando en su expediente del insti cualquier mancha que explotar.
Urasandi
Merecidísima.
laruladelnorte
María ha conseguido que la Comunidad se comprometa a devolverle los 674,28 euros del mes de marzo y los primeros cinco días de abril por la estancia en la residencia. La carta reclamando la deuda apareció de la nada un buen día de marzo de 2024, ―ella no se encargaba de pagar la residencia― y le pareció “repugnante”. Así lo explicó en su día a EL PAÍS: “Se pone en contacto conmigo el asesino de mi padre para reclamar el valor de la bala con la que le mató”.

No pueden ser más miserables. :clap:
