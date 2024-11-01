edición general
Blindar el teletrabajo: el objetivo de muchas plantillas en España



El caso de Holaluz, primera huelga por este motivo y con la razón de la Justicia de su parte, podría sentar las bases para que el trabajo en remoto sea un derecho.

Trabajo con consultoras especializadas en Agentes Digitales, y es que no hay empresa que no les pregunte por los teletrabajadores, si tienen, claro. Y estas consultoras encantadas por que estos teletrabajos suelen ser los más sencillos de sustituir por IA's. Básicamente en general es gente que pica teclado o resuelven problemas que con sistemas de flowWork los sustituyes fácilmente.

Cuando son compañías de seguros, de electricidad, telefonía móvil etc... son en su mayoría gente que hace procesos sencillos sin necesidad control humano.

Sabe mal pero si estás teletrabajando, probablemente te quede menos de un par de años. Te doy cinco como algo extraordinario.
pedrobotero #2 pedrobotero
#1 y si tienen híbrido solo los sustituirán los días que trabajen desde casa?.
#3 encurtido
#1 Un paso alternativo a sustituir empleados por IA, que en mi opinión no lo veo a corto plazo, es externalizar.

Ya puestos a desprenderse de oficinas y contacto, pagas a una consultora con oficinas en LATAM y le explicas las tareas que quieres hechas. Algo que por otra parte ya se lleva haciendo décadas aunque no es factible en muchos otros casos.
#5 Tensk
#3 Lo de que atiendan en Latam lleva, como dices, décadas. Lo de la calidad de atención ya tal.
#4 EISev
#1 lo que veo en mi trabajo es que hay tareas rutinarias que en otras empresas me hacían los becarios y que ahora igual me piden que me apoye en la IA.

Claro, antes los becarios entre tarea repetitiva y tarea repetitiva les ibas enseñando lo importante de verdad, y los que he tenido por lo que veo en Linkedin y hablo con algunos aún, les vino bien y siguen trabajando en otras empresas o hasta se quedaron en alguna de la que yo salí buscando mejores condiciones.

Ahora la IA va a hacer la tarea repetitiva, ¿pero va a aprender realmente por qué está haciendo eso? Y el que quiera aprender el oficio, ¿Cómo va a "meter la cabeza" y ver el día a día del trabajo si las posiciones de entrada desaparecen?
