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BlackRock invierte $100 millones en formar fontaneros, electricistas y técnicos de climatización, mientras su CEO advierte de la escasez de mano de obra en oficios especializados [EN]

Mientras que muchos trabajadores de estos sectores se acercan a la jubilación. La mayor gestora de activos del mundo anunció que invertirá en programas de capacitación en oficios especializados, para llegar a 50.000 trabajadores en los próximos cinco años. “Estados Unidos necesita aproximadamente 10 billones de dólares en inversión en infraestructura para 2033, con el fin de modernizar los sistemas obsoletos y construir nueva infraestructura energética, digital y de inteligencia artificial. El capital por sí solo no basta".

| etiquetas: estados unidos , construcción , infraestructuras , oficios , demanda
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2 comentarios
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perrico #1 perrico
Tanto invertir en inteligencia artificial y al final lo que hace falta es trabajadores manuales.
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pepel #2 pepel
Linda operación de marketing que les abre la puerta a las subvenciones.
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