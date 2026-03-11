BlackRock invierte $100 millones en formar fontaneros, electricistas y técnicos de climatización, mientras su CEO advierte de la escasez de mano de obra en oficios especializados [EN]

Mientras que muchos trabajadores de estos sectores se acercan a la jubilación. La mayor gestora de activos del mundo anunció que invertirá en programas de capacitación en oficios especializados, para llegar a 50.000 trabajadores en los próximos cinco años. “Estados Unidos necesita aproximadamente 10 billones de dólares en inversión en infraestructura para 2033, con el fin de modernizar los sistemas obsoletos y construir nueva infraestructura energética, digital y de inteligencia artificial. El capital por sí solo no basta".