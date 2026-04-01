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Black Hawk desquiciado
Viñeta de JR. Mora para Ctxt.es, del 6 de abril de 2026.
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Oghaio
Relacionada:
www.meneame.net/story/guerra-absurdo-opinion
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#2
laruladelnorte
Incluso un primate tendría más cordura que este descerebrado.
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#3
pirat
Conozco niños con más madurez que la naranja escaqueada.
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yopasabaporaqui
#3
A mí me recuerda al típico niño emperador.
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