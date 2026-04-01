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Black Hawk desquiciado

Black Hawk desquiciado  

Viñeta de JR. Mora para Ctxt.es, del 6 de abril de 2026.

| etiquetas: black , hawk , desquiciado , trump
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4 comentarios
54 52 0 K 504 ocio
#2 laruladelnorte
Incluso un primate tendría más cordura que este descerebrado.
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#3 pirat
Conozco niños con más madurez que la naranja escaqueada.
0 K 9
yopasabaporaqui #4 yopasabaporaqui
#3 A mí me recuerda al típico niño emperador.
2 K 35

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