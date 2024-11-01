Los 'Bizums' europeos ultiman una sociedad para lanzar el gigante de pagos instantáneos

El gigante europeo de pagos instantáneos está a punto de ser una realidad. La alianza EuroPA, que integra el español Bizum (en España y Andorra) junto a las soluciones gemelas de Italia (Bancomat Pay), Portugal (SIBS) y Noruega, Dinamarca y Finlandia (Vipps MobilePay), trabajan ya con EPI Company (European Payments Initiative) -promotora de la solución francoalemana Wero- para constituir una empresa común que operará a modo de cabecera con el objetivo de impulsar el desarrollo del coloso paneuropeo.