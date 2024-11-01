edición general
3 meneos
7 clics
Los 'Bizums' europeos ultiman una sociedad para lanzar el gigante de pagos instantáneos

Los 'Bizums' europeos ultiman una sociedad para lanzar el gigante de pagos instantáneos

El gigante europeo de pagos instantáneos está a punto de ser una realidad. La alianza EuroPA, que integra el español Bizum (en España y Andorra) junto a las soluciones gemelas de Italia (Bancomat Pay), Portugal (SIBS) y Noruega, Dinamarca y Finlandia (Vipps MobilePay), trabajan ya con EPI Company (European Payments Initiative) -promotora de la solución francoalemana Wero- para constituir una empresa común que operará a modo de cabecera con el objetivo de impulsar el desarrollo del coloso paneuropeo.

| etiquetas: bancos , economía , europa
3 0 0 K 31 actualidad
6 comentarios
3 0 0 K 31 actualidad
#3 Suleiman
Buena noticia, hay que intentar sacarse de encima a EEUU en todo lo que se pueda.
0 K 12
#5 Cuchifrito
#4 Espero que afecte a mucha gente desde luego, delincuentes y defraudadores hay a patadas.
0 K 11
#6 pelagito
Verás los bizums fraudulentos y el personal cayendo como moscas. Pero ahora desde la otra punta de Europa.
0 K 10
andran #1 andran
Se están untando la vaselina.
Podemos ir preparando el ojal.............
0 K 9
perrico #2 perrico
#1 Podemos independizarnos de USA.
No veo el problema.
0 K 11
andran #4 andran
#2 Cuando acaben con el dinero en efectivo espero que no lo veas tampoco, porque nos va a afectar a todos.
0 K 9

menéame