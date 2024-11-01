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Bizum no descarta lanzar tarjetas propias, pero lo aplaza a futuro

Bizum no descarta lanzar tarjetas propias, pero lo aplaza a futuro

“Ahora mismo, con la que tenemos encima con el pago en el comercio presencial y la interoperabilidad, no estamos pensando en eso, aunque, probablemente, quizás en el futuro”, ha señalado el director de Bizum, Ángel Nigorra. Bizum prepara lanzar un monedero digital con tecnología NFC el 18 de mayo y avanza en alianzas con sistemas de pago europeos para habilitar pagos transfronterizos entre 2026 y 2027. Además, ofrece colaborar con el Banco Central Europeo en la distribución del euro digital, previsto para 2029. Rel.: menea.me/2heqv

| etiquetas: bizum , red , tarjeta , propia , planes , futuro
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6 comentarios
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jm22381 #1 jm22381
Sería el complemento perfecto a Bizum Pay para eliminar de los pagos europeos las comisiones de Visa, Mastercard, Apple Pay y la recolección de datos de Google Pay para vendernos a los anunciantes.
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themarquesito #2 themarquesito
#1 Sería lo ideal, una tarjeta europea en la que participen Bizum, WeRo, Bancomat Pay y demás para plantar cara a Visa y Mastercard
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#5 no_soy_un_bot
#1 la recolección de datos seguirá, no te preocupes
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eltxoa #4 eltxoa
En Amazon ya, y en Aliexpres creo que también se puede pagar con bizum
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#3 Nuisaint
Ellos se lo pierden, muchos pagamos con tarjeta y no con el móvil.
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#6 no_soy_un_bot
#3 las tarjetas están muertas... 8€ por enviarte un duplicado de tarjeta que en el movil es gratis e instantáneo, no gracias.
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