Bizum no descarta lanzar tarjetas propias, pero lo aplaza a futuro

“Ahora mismo, con la que tenemos encima con el pago en el comercio presencial y la interoperabilidad, no estamos pensando en eso, aunque, probablemente, quizás en el futuro”, ha señalado el director de Bizum, Ángel Nigorra. Bizum prepara lanzar un monedero digital con tecnología NFC el 18 de mayo y avanza en alianzas con sistemas de pago europeos para habilitar pagos transfronterizos entre 2026 y 2027. Además, ofrece colaborar con el Banco Central Europeo en la distribución del euro digital, previsto para 2029. Rel.: menea.me/2heqv