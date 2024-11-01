edición general
Bitcoin vuelve a caer y perfora un soporte clave en medio de las tensiones comerciales

Bitcoin vuelve a caer y perfora un soporte clave en medio de las tensiones comerciales

La principal criptomoneda cotiza en torno a los us$108.000 tras romper la media móvil de 200 días. Mientras algunos analistas ven una "depuración saludable", el mercado muestra señales de miedo ante la proximidad de la cumbre Trump-Xi Jinping. El entusiasmo en el mercado cripto se evaporó. Bitcoin retrocede 1,9% este martes y perforó un umbral técnico clave al cotizar apenas arriba de los $108.000, quebrando la media móvil exponencial (EMA) de 200 días ubicada en u$s109.500. El movimiento ocurre mientras el mercado espera con ansias la cumbre

etiquetas: bitcoin , caída
21 comentarios
RGr8888
esto cuanto es a escala logarritmica?
3
Catacroc
#2 Escala logaritmica, escala logaritmica....
0
Javi_Pina
#2 Y en estadios Bernabeu?
0
sorrillo
La cotización de Bitcoin en escala logarítmica. Preguntas frecuentes aquí: www.meneame.net/c/33037049

 media
2
argonitran
#5 Ponla en euros, verás que el precio del Bitcoin no ha tenido ninguna subida relevante.

El Bitcoin no ha subido, es el dolar el que ha bajado.
1
sorrillo
#7 La pongo en dólares por consistencia y por que por lo general las noticias suelen referenciar a la cotización en dólares, como podemos ver por ejemplo en la propia entradilla.

De todas formas aquí está la versión en euros, del mismo periodo, un año, también en escala logarítmica:

Editado: He añadido a la misma gráfica la comparativa con la cotización BTC/USD

www.tradingview.com/chart/fFowqaoQ/?symbol=COINBASE:BTCEUR
 media
0
Chinchorro
#12 Lo mismo con las cartas pokemon.

¿Qué puede salir mal invirtiendo en ellas, si últimamente no dejan de subir?

:troll:
1
angelitoMagno
#14 En efecto, de cartas pokemon no se mucho, pero si inviertes en cartas de Magic TG, si lo haces en la lista de reservadas (aquellas que no se van a volver a reimprimir), el precio de las mismas suele subir anualmente.

Ojalá me hubiera comprado un Black Lotus en su momento, cuando valía 300 euros. O al menos un par de tierras dobles, que estaban a 20€ :-/
0
Shitcoin
Caídas generalizadas en el mercado cripto: Ethereum (ETH) profundiza las pérdidas con una baja superior al 3%, cediendo hasta los u$s3.840. El rojo también predomina en las altcoins: resaltan las pérdidas de ChainLink (-7,8%), Toncoin (-4,9%) y Avalanche (-4,5%).
1
Ferran
#1 Eso no es una caída ni es nada…
2
Supercinexin
#1 el mercado muestra señales de miedo ante la proximidad de la cumbre Trump-Xi Jinping

Sí, estoy seguro de que todos los Youtubers, analistos, especuladores de 25 años a lomos de un Lamborghini y cryptobros sin el instituto de secundaria terminado que se dedican a esto de los Bitcoin están ahora mismo superpendientes de la cumbre Trump - XiJinping, analizando sesudamente las diferentes dialécticas que puedan acontecer en dicha reunión de alto nivel y, después de estos rigurosos menesteres, obrando en consecuencia con sus inversiones en criptomonedas.

Hay que joderse las películas que se montan en las pajiniyas güeb éstas. Ni Hollywood en sus mejores años.
0
radon2
A cualquier cosa le llaman caída, los hodlers hemos visto subidas y bajadas de un 80%. en bitcoin.
1
angelitoMagno
Vuelve a caer ... tras el subidón que pegó hace unos días.

Esto es como la bolsa, hay que mirar en el largo plazo para sacar conclusiones, no en el día a día. Y en el último año se ha revalorizado alrededor de un 80%, pasando de unos $65.000 a moverse alrededor de los $100.000.

Mucha más rentabilidad que la vivienda. Ojalá más gente invirtiera en bitcoins y menos en vivienda. Nos iría mejor a todos.
0
Chinchorro
#6 Si, un montón de gente iletrada económicamente invirtiendo en un producto que no comprenden. Qué puede salir mal.
2
angelitoMagno
#9 ¿Qué puede salir mal? Buena pregunta. Llevamos 15 años desde que surgió el bitcoin. Cada año se lee lo de que es una burbuja que va a explotar. Aquí seguimos, ¿cuando va a explotar?

Yo antes era muy receloso con el bitcoin, a estas alturas, parece que el tiempo me ha quitado la razón y que hablar de que el bitcoin es humo es como cuando Pablo Casado clamaba a los cuatro vientos que España iba a entrar en recesión.
0
yarkyark
#6 La bajada del bitcoin y la del ORO viene por que finalmente parece haberse estabilizado el dólar. Ya que tanto el oro como el bitcoin estaban actuando de valores refugio ante los vaivenes del dólar provocados por su presidente.
1
pitercio
¿El soporte clave no eran los 3600?
0
Mildranx
No se quién es interesado en meter miedo, será para comprar barato, es cierto que ahora mismo el bitcoin a bajado algo, pero por lo que dicen parace una debacle y solo ha bajado un poco, algo normal en estas cosas.
0
ChukNorris
¿Cómo van nuestras amigas las IA que tenía una competición invirtiendo en criptos? nof1.ai/

* En estos momentos solo 2 ganan algo de dinero.
0
capitan.meneito
Hace 15 días ath, btc ha muerto.
0
Kafkarudo
Eh visto acciones de empresas respetables caer mucho más en un día.
0

