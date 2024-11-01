Bitcoin vuelve a caer y perfora un soporte clave en medio de las tensiones comerciales

La principal criptomoneda cotiza en torno a los us$108.000 tras romper la media móvil de 200 días. Mientras algunos analistas ven una "depuración saludable", el mercado muestra señales de miedo ante la proximidad de la cumbre Trump-Xi Jinping. El entusiasmo en el mercado cripto se evaporó. Bitcoin retrocede 1,9% este martes y perforó un umbral técnico clave al cotizar apenas arriba de los $108.000, quebrando la media móvil exponencial (EMA) de 200 días ubicada en u$s109.500. El movimiento ocurre mientras el mercado espera con ansias la cumbre
El Bitcoin no ha subido, es el dolar el que ha bajado.
De todas formas aquí está la versión en euros, del mismo periodo, un año, también en escala logarítmica:
Editado: He añadido a la misma gráfica la comparativa con la cotización BTC/USD
www.tradingview.com/chart/fFowqaoQ/?symbol=COINBASE:BTCEUR
¿Qué puede salir mal invirtiendo en ellas, si últimamente no dejan de subir?
Ojalá me hubiera comprado un Black Lotus en su momento, cuando valía 300 euros. O al menos un par de tierras dobles, que estaban a 20€
Sí, estoy seguro de que todos los Youtubers, analistos, especuladores de 25 años a lomos de un Lamborghini y cryptobros sin el instituto de secundaria terminado que se dedican a esto de los Bitcoin están ahora mismo superpendientes de la cumbre Trump - XiJinping, analizando sesudamente las diferentes dialécticas que puedan acontecer en dicha reunión de alto nivel y, después de estos rigurosos menesteres, obrando en consecuencia con sus inversiones en criptomonedas.
Hay que joderse las películas que se montan en las pajiniyas güeb éstas. Ni Hollywood en sus mejores años.
Esto es como la bolsa, hay que mirar en el largo plazo para sacar conclusiones, no en el día a día. Y en el último año se ha revalorizado alrededor de un 80%, pasando de unos $65.000 a moverse alrededor de los $100.000.
Mucha más rentabilidad que la vivienda. Ojalá más gente invirtiera en bitcoins y menos en vivienda. Nos iría mejor a todos.
Yo antes era muy receloso con el bitcoin, a estas alturas, parece que el tiempo me ha quitado la razón y que hablar de que el bitcoin es humo es como cuando Pablo Casado clamaba a los cuatro vientos que España iba a entrar en recesión.
* En estos momentos solo 2 ganan algo de dinero.