Bitcoin vuelve a caer y perfora un soporte clave en medio de las tensiones comerciales

La principal criptomoneda cotiza en torno a los us$108.000 tras romper la media móvil de 200 días. Mientras algunos analistas ven una "depuración saludable", el mercado muestra señales de miedo ante la proximidad de la cumbre Trump-Xi Jinping. El entusiasmo en el mercado cripto se evaporó. Bitcoin retrocede 1,9% este martes y perforó un umbral técnico clave al cotizar apenas arriba de los $108.000, quebrando la media móvil exponencial (EMA) de 200 días ubicada en u$s109.500. El movimiento ocurre mientras el mercado espera con ansias la cumbre