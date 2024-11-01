Bitcoin se recupera por encima de los 67.000 dólares mientras los mercados digieren la muerte de Jamenei (ENG)

Bitcoin está recuperando sus pérdidas del fin de semana, cotizando por encima de los USD 67.000 mientras los inversores reaccionan al cambio radical en la geopolítica de Medio Oriente. La recuperación sigue a un período de extrema volatilidad desencadenado por los ataques coordinados de Estados Unidos e Israel contra Irán, que el presidente Donald Trump confirmó que resultaron en la muerte del líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei.