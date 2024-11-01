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Una bióloga marina dedicó 92 días a extraer percebes de una tortuga que sufría de dolor [Eng]

Una bióloga marina dedicó 92 días a extraer percebes de una tortuga que sufría de dolor [Eng]  

Los percebes parecen criaturas pequeñas e insignificantes, pero pueden causar graves daños a las tortugas que habitan el océano. Si bien unos pocos no representan un problema, estar cubierta de percebes puede limitar el movimiento de una tortuga al aumentar su peso y obstruir sus ojos y fosas nasales, facilitando así su captura por parte de los depredadores. Por eso, cuando un navegante vio una tortuga cubierta de estos crustáceos, contactó a la rescatadora de tortugas Tabitha Siegfried para pedir ayuda. Siegfried avistó al animal frente a la

| etiquetas: tortugas , percebes , florida
4 2 0 K 109 Biologia
2 comentarios
4 2 0 K 109 Biologia
Ortzi_ #2 Ortzi_
Apología del genocidio percebil
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Varlak #1 Varlak
Me encantan ésto videos "hemos estado 92 días para salvar una tortuga. Toma tortuga, 40 peces para comer"
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menéame