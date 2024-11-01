Bill Gates sobre la dependencia tecnológica de Europa: "Estaba seguro hasta hace poco"

Si Estados Unidos decidiera cortar el acceso de Europa a empresas tecnológicas como Microsoft, tendría graves consecuencias. En Skavlan y Suecia, el fundador de la compañía, Bill Gates, afirma que no cree que eso suceda. Pero no está seguro. «Estaba seguro hasta hace poco y en tres años probablemente lo volveré a estar», afirma en el programa.
| etiquetas: entrevista , bill gates , dependencia , tecnología , europa , eeuu
Traducción:
Gran parte de la infraestructura digital europea funciona con tecnología informática y servicios en la nube estadounidenses.
En Suecia, varias autoridades, municipios y empresas utilizan servicios en la nube estadounidenses, y los expertos han advertido de la vulnerabilidad de Suecia si, por ejemplo, Microsoft cerrara.
El debate se reavivó cuando las relaciones entre
