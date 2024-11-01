Bill Gates: "En cinco años robots e IA deberán pagar impuestos de la clase media y baja"

En una reciente entrevista para el medio Australia Financial Review, Gates ha abordado una de las mayores preocupaciones de esta nueva era de la IA, donde dicha tecnología poco a poco está sustituyendo a los humanos en sus puestos de trabajo. El magnate señala que ahora mismo el foco está puesto en la productividad que IA y robots ofrecen, no obstante, este señala que le preocupa más el hecho de que los trabajadores humanos estén siendo desplazados y como los gobiernos deben actuar frente a esta situación.