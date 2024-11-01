Bill Gates: "En cinco años robots e IA deberán pagar impuestos de la clase media y baja"

En una reciente entrevista para el medio Australia Financial Review, Gates ha abordado una de las mayores preocupaciones de esta nueva era de la IA, donde dicha tecnología poco a poco está sustituyendo a los humanos en sus puestos de trabajo. El magnate señala que ahora mismo el foco está puesto en la productividad que IA y robots ofrecen, no obstante, este señala que le preocupa más el hecho de que los trabajadores humanos estén siendo desplazados y como los gobiernos deben actuar frente a esta situación.
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Tiene muchísimas más probabilidades de acabar dominando el mundo para siempre la Nueva Derecha, con el ideario ultraliberal de los techno-oligarcas, que las chorradas éstas de que los gobiernos regulen la IA y que los robots paguen impuestos, que son directamente propuestas psicotrópicas, esquizofrénicas, de gente que vive encerrada en la biblioteca de su mansión completamente al.margen de la realidad.
Crear un nuevo tipo en la SS, para que las empresas que sustituyan puestos de trabajo por IA, sigan pagando una parte de esa cotización.
Aunque si el capitalismo sigue apretando, veo viable que tengamos que comprar y mantener nuestro propio robot obrero. Y que sea ese robot el que nos dé derecho a la SS.
Eso ya incluye cualquier beneficio que obtengan por utilizar IA, robots o lo que sea.