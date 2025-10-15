·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7485
clics
La broma viral del 'mendigo' que preocupa a las autoridades y explica el otro problema de la IA
8944
clics
Tranquilos, que el voto es secreto
5602
clics
Losantos dedica su columna de hoy en El Mundo a un bulo
7056
clics
El viernes más de 1.000.000 de personas se arruinaron. Esto es lo que pasó
5383
clics
Pacifistas
más votadas
515
Losantos dedica su columna de hoy en El Mundo a un bulo
499
"Qué gordito has vuelto de Auschwitz": la frase de un diputado del PP valenciano a un integrante de la Flotilla de ayuda a Gaza
577
La 1 dispara sus audiencias: radiografía del explosivo auge de sus programas diarios en RTVE
801
Israel abre fuego en Gaza: mata a seis palestinos a pesar del acuerdo de paz
384
El 21% de los españoles cree que los años del franquismo fueron 'muy buenos' y un prestigioso historiador responde con un mensaje clarísimo
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
7
clics
'El Bigotes', condenado por la Gürtel, logra un régimen más abierto: salidas laborales y fines de semana alternos en casa
Considerado uno de los tres principales cabecillas, Álvaro Pérez cumple su condena, de 18 años de cárcel, en un Centro de Inserción Social
|
etiquetas
:
gürtel
,
el bigotes
3
1
0
K
52
actualidad
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
0
K
52
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Toponotomalasuerte
Es que ya es bastante pena. Ni que hubiese puesto urnas de plástico en los colegios o fuese Pablo Hassel.
0
K
10
#1
Andreham
Y porque dejarle "trabajar" de lunes a viernes en el senado y que pase un par de horas findes alternos en la cárcel daría mala prensa, que aún colea un poco lo de los perroflautas.
0
K
7
#3
tobruk1234
Más de lo mismo los amiguetes cárceles light, si es un currela ya te digo que se chapa 6 años en el trullo fijo.
0
K
7
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente