'El Bigotes', condenado por la Gürtel, logra un régimen más abierto: salidas laborales y fines de semana alternos en casa

Considerado uno de los tres principales cabecillas, Álvaro Pérez cumple su condena, de 18 años de cárcel, en un Centro de Inserción Social

3 comentarios
#2 Toponotomalasuerte
Es que ya es bastante pena. Ni que hubiese puesto urnas de plástico en los colegios o fuese Pablo Hassel.
#1 Andreham
Y porque dejarle "trabajar" de lunes a viernes en el senado y que pase un par de horas findes alternos en la cárcel daría mala prensa, que aún colea un poco lo de los perroflautas.
#3 tobruk1234
Más de lo mismo los amiguetes cárceles light, si es un currela ya te digo que se chapa 6 años en el trullo fijo.
