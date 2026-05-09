Bienvenidos a la España más mezquina

"La política se va deslizando pendiente abajo sin capacidad de consenso, de respeto o de silencio ante los científicos. El ruido estéril se abre paso. Y el mundo se convierte en un lugar donde exhibir posturas cada vez más antipáticas, desde la Italia que envía a inmigrantes a campos de concentración a Albania al EE UU que deporta latinoamericanos a África. Bienvenidos esta vez a la España más mezquina en la que puedes broncearte y tomarte unos chopitos, pero cuidado con toser. A Canarias no está llegando un barco, sino la ola de antipatía mund