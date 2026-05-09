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Bienvenidos a la España más mezquina

"La política se va deslizando pendiente abajo sin capacidad de consenso, de respeto o de silencio ante los científicos. El ruido estéril se abre paso. Y el mundo se convierte en un lugar donde exhibir posturas cada vez más antipáticas, desde la Italia que envía a inmigrantes a campos de concentración a Albania al EE UU que deporta latinoamericanos a África. Bienvenidos esta vez a la España más mezquina en la que puedes broncearte y tomarte unos chopitos, pero cuidado con toser. A Canarias no está llegando un barco, sino la ola de antipatía mund

| etiquetas: hantavirus , histeria , mezquindad , pp , vox
8 2 4 K 71 politica
12 comentarios
8 2 4 K 71 politica
#1 Murciegalo
Abrir en modo lectura desde pestaña incognito
1 K 35
#3 Pitchford *
#1 En Firefox sigue sin poderse leer en pestaña privada. En modo Lectura sin ptoblemas.
1 K 33
josde #7 josde *
#3 Yo lo leo perfectamente y uso Firefox cambiando vista lectura.
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Skiner #11 Skiner
#1 Transcripción completa:

Hay grandes razones para sentir orgullo de un país con uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, una clase médica de primera y enormes pruebas de consistencia a pesar de los embates de la pandemia y los recortes que han tensionado las costuras. Por ello la OMS señaló España como destino idóneo para desembarcar a los pasajeros del Hondius frente a la opción de Cabo Verde o sus vecinos africanos, que no tienen los recursos necesarios para atender esta pequeña…   » ver todo el comentario
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#4 Pitchford
El coronavirus, con toda la ignorancia, mentiras y fallos que lo rodearon, nos ha dejado susceptibles e incrédulos.
1 K 28
#5 laruladelnorte
El episodio, además, se ha convertido en la nueva bomba de baja estofa en manos del PP y Vox. Pedro Sánchez, que como sabemos es culpable hasta de los temporales, ya puede colgarse también la medalla de “provocar una epidemia”, como ha dicho Vox, tal es su omnipotencia. Y Feijóo busca rédito y nos habla de caos.

La he leido sin problemas...
1 K 22
javierchiclana #2 javierchiclana *
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2 K 13
josde #9 josde
#2 Tu y tu navegador que solo lee lo que quieres tu, vaya turra das con eso.
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javierchiclana #10 javierchiclana
#9 Lo siento si no te gustan las normas de Menéame:

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josde #12 josde
#10 Bla, bla,,bla, siempre sales con lo mismo lo tienes grabado verdad y haces un copia y pega.
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perrico #6 perrico
Estad preparados. Por que viene de Mexico un virus bien dañino.
Mejor dicho vuelve. Porque es endémico de Madrid. El IDAvirus.
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josde #8 josde
#6 Y a dejado allí al MAR borracho, para dejarlos sin tequila, en venganza.
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